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ПолітикаУгорщина

Орбан і Фіцо втратили позиції на виборах до Європарламенту

Ольга Журавльова
10 червня 2024 р.

Угорська партія "Фідес" Віктора Орбана втратила 8% у порівнянні з виборами-2019 і отримала найгірший результат за 14 років свого правління. А словацька SMER Роберта Фіцо опинилась на другому місці в країні.

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Віктор Орбан (Угорщина) і Роберт Фіцо (Словаччина)
Україноскептики Орбан і Фіцо втрачають популярністьФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Націонал-консервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана  стала найсильнішою в країні на недільних виборах до Європарламенту,  але, згідно з останніми результатами, втратила позиції.

Найгірший результат "Фідес" на виборах

Після підрахунку 98,5 відсотка голосів "Фідес" вийшла на перше місце з 44,5 відсотками, але це значно менше, ніж 52 відсотки, які вона отримала на останніх виборах у Європейському Союзі в 2019 році. Як зауважує угорське видання Telex, це найгірший результат політичної сили за 14 років її правління.

На тлі рекордно високої явки виборців - близько 60 відсотків - партія "Повага і свобода" (TISZA) Петера Мадяра, головного конкурента Орбана, набрала близько 30 відсотків голосів.

Орбан сказав своїм прихильникам у Будапешті: "Сьогодні ми перемогли стару опозицію, сьогодні ми перемогли нову опозицію, і ми будемо перемагати її знову і знову". Мадяр своєю чергою назвав результати виборів "початком кінця" Орбана, передає агентство AFP.

У Словаччині опозиція перемагає провладну SMER

Тим часом у Словаччині переможцем є ліберальна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" (PS). Вона набрала 27,8 відсотка голосів.

Згідно з офіційними результатами, ліва популістська партія прем'єр-міністра Роберта Фіцо  SMER посіла лише друге місце з 24,8 відсотками голосів, незважаючи на значний приріст у порівнянні з європейськими виборами 2019 року. Рейтинги партії Фіцо тимчасово підвищилися після нападу на політика в травні, який влада назвала політично мотивованим, проте незадовго до виборів вони у SMER знову знизились.

Явка виборців склала 34,4 відсотка і стала найвищою в історії словацьких виборів до ЄС, пише агенція dpa.

У новому Європарламенті формуватимуть проукраїнську більшість

Заключний день виборів до Європарламенту пройшов 9 червня. У кількох країнах вони принесли вражаючу перемогу ультраправим - в Австрії, Італії, Франції. Загалом же по всій Європі значних успіхів досяг альянс правих націоналістів "Ідентичність і демократія". Згідно з попереднім офіційним прогнозом, оприлюдненим на сайті Європарламенту 10 червня, це об'єднання матиме 58 євродепутатів. Інша ультраправа політсила - Європейські консерватори і реформісти - здобуває 73 мандати.

Найбільшу фракцію у 10-му скликанні Європарламенту матиме Європейська народна партія -  згідно з попередніми даними, 184 мандати. Її представниця і головна претендентка від ЄНП на посаду глави Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) уже пообіцяла створити проукраїнську більшість.

 

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