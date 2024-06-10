ЄНП формуватиме в Європарламенті проукраїнську більшість

Нова більшість у Європарламенті має бути "проєвропейська і проукраїнська", каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона впевнена після виборів, що зможе зберегти свою посаду.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що нова більшість у Європейському парламенті має бути проукраїнською. Про це вона заявила у ніч на понеділок, 10 червня, коментуючи результати виборів, які виграла її правоцентристська Європейська народна партія (ЄПН).

Фон дер Ляєн, яка висувалася від німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), висловила впевненість, що зможе зберегти свою посаду. "Я впевнена, але, звичайно, я знаю, що попереду на мене чекає багато важкої роботи. Але я безумовно впевнена в тому, що стосується мого висунення на другий мандат", - цитує її агентство Reuters.

Відповідаючи на запитання про партнерів по коаліції, вона відповіла, що відкрита до переговорів з тими силами, які є "проєвропейськими, проукраїнськими та виступають за верховенство права".

Фон дер Ляєн повідомила, що у понеділок розпочне переговори з Прогресивним альянсом соціалістів і демократів (СіД) та об'єднанням лібералів "Оновлюючи Європу", передає Financial Times.

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Співпраця з проукраїнськими правими?

Перед виборами Європарламенту фон дер Ляєн заявляла, що не виключає співпраці з правими силами, якщо ті матимуть проєвропейську та проукраїнську позицію. Теоретично, це могло б означати співпрацю з італійською ультраправою партією прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

Водночас фон дер Ляєн категорично виключила будь-яку співпрацю з ультраправою французькою партією "Національне об'єднання" Марін Ле Пен: "За жодних обставин. Їм платить Путін".

Раніше соціал-демократи, ліберали і Зелені закликали фон дер Ляєн, виключити співпрацю з усіма ультраправими партіями. У противному разі вони погрожували, що не голосуватимуть у новому Європарламенті за її переобрання.

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Результати виборів до Європарламенту

На виборах до Європарламенту в низці країн перемогли або отримали високий результат ультраправі сили, зокрема німецька "Альтернатива для Німеччини". Втім, більшість матимуть представники проєвропейських партій.

Офіційний попередній розподіл місць у Європарламенті, що налічує 720 депутатів, виглядає так: 184 мандати матиме ЄНП; 139 - Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД); 80 - об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу"; 73 - Європейські консерватори і реформісти; 58 - праві націоналісти "Ідентичність і демократія"; 52 - об'єднання "Зелені" / Європейський вільний альянс; 36 - Європейські об'єднані ліві / Ліво-зелені Півночі. Ще 45 місць належатиме позафракційним депутатам, а 53 мандати - новообраним депутатам, які не пов'язані з жодною з політичних груп.

За підрахунками агенції dpa, навіть якщо всі праві партії, що пройшли до Європарламенту, об'єднаються, їхні представники зможуть здобути сумарно не більше 200 мандатів. Для більшості в Європарламенті необхідно 361 депутатське місце.

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