ЄНП формуватиме в Європарламенті проукраїнську більшість

ЄНП формуватиме в Європарламенті проукраїнську більшість10 червня 2024 р.
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що нова більшість у Європейському парламенті має бути проукраїнською. Про це вона заявила у ніч на понеділок, 10 червня, коментуючи результати виборів, які виграла її правоцентристська Європейська народна партія (ЄПН).
Фон дер Ляєн, яка висувалася від німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), висловила впевненість, що зможе зберегти свою посаду. "Я впевнена, але, звичайно, я знаю, що попереду на мене чекає багато важкої роботи. Але я безумовно впевнена в тому, що стосується мого висунення на другий мандат", - цитує її агентство Reuters.
Відповідаючи на запитання про партнерів по коаліції, вона відповіла, що відкрита до переговорів з тими силами, які є "проєвропейськими, проукраїнськими та виступають за верховенство права".
Фон дер Ляєн повідомила, що у понеділок розпочне переговори з Прогресивним альянсом соціалістів і демократів (СіД) та об'єднанням лібералів "Оновлюючи Європу", передає Financial Times.
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Співпраця з проукраїнськими правими?
Перед виборами Європарламенту фон дер Ляєн заявляла, що не виключає співпраці з правими силами, якщо ті матимуть проєвропейську та проукраїнську позицію. Теоретично, це могло б означати співпрацю з італійською ультраправою партією прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.
Водночас фон дер Ляєн категорично виключила будь-яку співпрацю з ультраправою французькою партією "Національне об'єднання" Марін Ле Пен: "За жодних обставин. Їм платить Путін".
Раніше соціал-демократи, ліберали і Зелені закликали фон дер Ляєн, виключити співпрацю з усіма ультраправими партіями. У противному разі вони погрожували, що не голосуватимуть у новому Європарламенті за її переобрання.
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Результати виборів до Європарламенту
На виборах до Європарламенту в низці країн перемогли або отримали високий результат ультраправі сили, зокрема німецька "Альтернатива для Німеччини". Втім, більшість матимуть представники проєвропейських партій.
Офіційний попередній розподіл місць у Європарламенті, що налічує 720 депутатів, виглядає так: 184 мандати матиме ЄНП; 139 - Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД); 80 - об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу"; 73 - Європейські консерватори і реформісти; 58 - праві націоналісти "Ідентичність і демократія"; 52 - об'єднання "Зелені" / Європейський вільний альянс; 36 - Європейські об'єднані ліві / Ліво-зелені Півночі. Ще 45 місць належатиме позафракційним депутатам, а 53 мандати - новообраним депутатам, які не пов'язані з жодною з політичних груп.
За підрахунками агенції dpa, навіть якщо всі праві партії, що пройшли до Європарламенту, об'єднаються, їхні представники зможуть здобути сумарно не більше 200 мандатів. Для більшості в Європарламенті необхідно 361 депутатське місце.
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