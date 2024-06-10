Прем'єр Бельгії Александер де Кроо йде у відставку

Ліберальна партія прем'єр-міністра Бельгії Open VLD зазнала поразки на національних виборах до парламенту, а також на виборах до Європарламенту, тож Александер де Кроо складає повноваження прем'єра.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо після дошкульної поразки його партії "Відкриті фламандські ліберали й демократи" (Open VLD) на національних парламентських виборах, а також на виборах до Європейського парламенту, оголосив у ніч на понеділок, 10 червня, що йде у відставку.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли ці вибори. Я був обличчям кампанії. Це не той результат, на який ми розраховували. Я беру на себе всю відповідальність. Я йду у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні, ми повернемося", - цитує де Кроо Euronews . Як зауважують агентство dpa та видання Рolitico, де Кроо зробив цю заяву зі сльозами на очах.

Про відставку де Кроо повідомить королю Бельгії Філіпу 10 червня. Втім, нинішній уряд виконуватиме свої обов'язки до формування нового. Тим часом експерти очікують за результатами виборів складних переговорів задля формування нового уряду, адже після виборів у 2019 році керівну коаліцію вдалося створити лише майже через 500 днів.

Парламентські вибори в Бельгії

У Бельгії вибори до парламенту проводять окремо у Фландрії, де голосують за нідерландськомовні партії, та у Валлонії, де обирають франкомовні партії.

За результатами підрахунку понад 90 відсотків бюлетенів у Фландрії, перемогу здобула помірно права партія "Новий Фламандський альянс" (N-VA) бургомістра Антверпена Барта Де Вевера, яка, попередньо отримала 17 відсотків голосів.

Праворадикальна партія Vlaams Belang (у перекладі з нідерландської: "Фламандський інтерес") набрала 14 відсотків - на два процентні пункти більше, ніж у 2019 році.

Партія де Кроо Open VLD, що висувалася у Фландрії, набрала 5,5 відсотка голосів, що на 3,1% менше результату 2019 року. Тим часом у Валлонії ліберали, навпаки, посилили позиції, набравши 9,7 відсотка голосів, що на 2 процентних пункти вище досягнутого п'ять років тому результату.

Соціал-демократи у Фландрії поліпшили свій результат п'ятирічної давності до 8,4 відсотка, тобто на 1,7%. У Валлонії ж вони втратили 2,1 відсотка, скотившись до рівня підтримки в 7,3%.

Партія праці Бельгії (PTB/PVDA) вкрай лівого спрямування набрала 9,8 відсотка.

"Зелені" зазнали в обох провінціях поразки. У Фландрії партія отримала 4,7 відсотка (падіння на 1,4), а у Валлонії - лише 2,9 відсотка (мінус 3,3).

Християнські демократи отримали у Фландрії 8,3 відсотка виборців, у Валлонії - 6,5 відсотка (плюс 2,8%).

Вибори до Європарламенту в Бельгії

Результати виборів до Європарламенту в Бельгії багато в чому відповідали підсумкам голосування на виборах до національного парламенту.

Право голосу в Бельгії на нинішніх парламентських виборах мали близько восьми мільйонів громадян. Участь у виборах у королівстві є обов'язком. За неучасть у них без завіреного судом обґрунтування загрожує штраф.