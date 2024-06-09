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ЄНП перемагає на виборах до ЄП, соціал-демократи - другі

Максим Сидоржевський
9 червня 2024 р.

Європейська народна партія матиме у десятому скликанні Європарламенту найбільшу фракцію, свідчать офіційні прогнози розподілу місць в законодавчому органі ЄС за результатами виборів.

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На виборчій дільниці під час виборів ЄП у Болгарії
На виборчій дільниці під час виборів ЄП у БолгаріїФото: BGNES

Європейська народна партія (ЄНП) посіла перше за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП). Про це свідчить офіційний попередній прогноз розподілу місць у законодавчому органі Євросоюзу наступного скликання, оприлюднений на його сайті ввечері неділі, 9 червня. Згідно з цим прогнозом, ЄНП отримує у новому Європарламенті 186 мандатів.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозом, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД), який має отримати 133 місця. За ними слідує об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", яке матиме фракцію чисельністю 82 євродепутати.

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть розраховувати на 70 мандатів, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" - на 60 місць.

Натомість об'єднання "Зелені" / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає 53 мандати. Європейські об'єднані ліві/ Ліво-зелені Півночі (ЄОЛ/ЛЗП), згідно з прогнозом, отримають 36 місця в новому ЄП.

Ще 50 місць належатиме позафракційним депутатам, і така ж кількість мандатів - новообраним депутатам, які не пов'язані з жодною з політичних груп, сформованих у парламенті попереднього скликання.

Як вказується на сайті ЄП, прогноз складу Європарламенту - це оцінка його майбутнього складу за результатами виборів, створена компанією Verian як сукупність наявних результатів виборів, прогнозів або даних екзитполів, опублікованих в державах-членах після завершення голосування.

На цих виборах обирають 720 членів Європарламенту - це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, який був в парламенті до виходу з блоку Великобританії.

Згідно з регламентом ЄП, політична група повинна складатися щонайменше з 23 євродепутатів, обраних щонайменше в семи державах-членах.

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