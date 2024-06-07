Як ультраправі голосували в ЄП - в тому числі щодо України

За результатами виборів у ЄС ультраправі партії можуть посилити свої позиції. DW дослідила, як голосували їхні фракції у попередньому складі Європарламенту, зокрема щодо України, та які питання їх розділяли.

Опитування громадської думки та результати соціологічних досліджень показують, що за результатами виборів, які відбуваються з 6-го по 9 червня, позиції крайніх правих партій у Європейському парламенті можуть значно посилитись. Дві правопопулістські та ультраправі групи "Європейські консерватори та реформісти" (ЄКР) й "Ідентичність і демократія" (ІД) можуть разом отримати від 21-го до 24 відсотків із 720 місць у новому складі парламенту. У Європарламенті попереднього скликання вони мали 18 відсотків мандатів.

Дві найбільші парламентські групи - християнські демократи та соціал-демократи, - згідно з опитуваннями, залишаться приблизно на попередніх позиціях. Натомість лібералам та зеленим доведеться змиритися із втратою мандатів.

Мелоні та Ле Пен зближуються

Парламентські групи ЄКР та ІД після виборів будуть реорганізовані. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зі своєю партією "Брати Італії", яка входить до фракції ЄКР, за прогнозами, отримає більше місць і, вочевидь, орієнтується на створення спільної парламентської групи з Марін Ле Пен із французького "Національного об'єднання", яке раніше входило до групи ІД.

Джорджа Мелоні (ліворуч) та Марін Ле Пен (архівне фото) Фото: Alessandro Serrano/Photoshot/picture alliance

У рамках підготовки до створення нової парламентської фракції, ІД за два тижні до виборів виключила зі своїх лав усіх депутатів німецької "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Як зазначалося у рішенні фракції, головний кандидат від АдН на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра (Maximilian Krah) був дотичним до "серії інцидентів", які "завдали шкоди згуртованості та репутації групи".

Мелоні поставила собі за мету створити коаліцію, подібну до тієї, яку вона очолює в Італії. З "неприродною коаліцією" християнських демократів, соціал-демократів та лібералів у Європарламенті необхідно покінчити, вважає вона.

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Українське питання як предмет суперечок

DW дослідила, як голосували фракції ЄКР та ІД у попередньому складі парламенту щодо таких ключових питань, як війна Росії проти України, міграція та захист клімату.

Результат: щодо багатьох питань позиція крайніх правих розходилася з думкою більшості депутатів. Водночас їхні фракції не завжди виступали згуртовано під час голосування: це особливо помітно у питаннях щодо ставлення до Росії та підтримки України у її захисті від російської агресії. Хоча обидві фракції у 2022 році засудили напад Росії на Україну, лише ЄКР виступала за підтримку та озброєння України, тоді як ІД голосувала проти.

Президентка ЄП Роберта Мецола і президент України Володимир Зеленський у Європейському парламенті, лютий 2023 року Фото: Ukrainian Presidentia/Zuma/IMAGO

Обидві фракції виступають за обмеження імпорту української сільгосппродукції до ЄС, оскільки він нібито ставить європейських фермерів у невигідне становище, тоді як більшість у Європарламенті виступає за лібералізацію імпорту української сільськогосподарської продукції.

У питаннях торгової політики щодо України крайні праві фракції насамперед дбають про інтереси фермерів своїх країн. Польські націонал-консерватори з партії "Право і справедливість" (ЄКР) голосують проти ослаблення тягаря для України, хоча в іншому є одними з найзатятіших її прихильників. У Нідерландах, Бельгії та Австрії думки крайніх правих розділилися. В Італії ультраправі "Ліга" (ІД) та "Брати Італії" (ЄКР) голосують за рішення, спрямовані на підтримку України.

Акція протесту фермерів у Польщі, березень 2024 року Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Фракція ЄКР підтримує вступ України до ЄС, і цю позицію поділяє більшість євродепутатів. Фракція ІД, що дрейфує дедалі правіше, виступає проти цього.

Праві - за жорсткіші заходи щодо біженців

На відміну від політики щодо України й Росії, у питаннях міграції обидві крайні праві фракції дотримуються єдності та відкидають усі ключові реформи, на які зважилася більшість у парламенті. Праві виступають за набагато жорсткіші заходи, зокрема повне закриття кордонів та скасування права на притулок у Європі.

Винятком є ​​постанова Eurodac, яка передбачає запровадження вдосконаленої бази даних для обліку всіх мігрантів, що прибувають до ЄС, та претендентів на притулок. Обидві групи погодились із цим.

Коли справа стосується екологічної політики та захисту клімату, депутати обох фракцій голосують відносно злагоджено. Вони переважно відхиляють заходи щодо обмеження викидів CO2, тоді як більшість депутатів Європарламенту виступають за них. Багато партій, які входять до ЄКР, та ІД, заперечують думку про те, що зміну клімату спричиняє діяльність людей.