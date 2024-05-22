Євродепутат від АдН Кра залишає керівництво партії

Євродепутат Максиміліан Кра йде з посади члена федерального правління правопопулістської партії АдН і не виступатиме публічно до виборів у Європарламент. Раніше Кра підозрювали в отриманні грошей від РФ і КНР.

Головний кандидат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на червневих виборах до Європарламенту Максиміліан Кра (Maximilian Krah) у середу, 22 травня, оголосив, що йде з посади члена федерального виконавчого комітету цієї політичної сили. Цього ж дня німецькі ЗМІ повідомили, що керівництво АдН заборонило Кра виступати публічно.

Причиною цього стали попередні скандальні заяви політика - в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Кра заявив, що не всі члени СС - воєнізованого формування нацистів часів Третього Рейху - були злочинцями. "Я ніколи не скажу, що кожен, хто носив форму СС, автоматично був злочинцем", - сказав Кра у розмові з журналістами. На запитання, чи були "есесівці" воєнними злочинцями, він відповів: "Безумовно, серед них був високий відсоток злочинців, але не всі вони були злочинцями".

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Сам парламентар пояснив своє рішення тим, що його "фактичні та диференційовані висловлювання використовуються як привід нашкодити нашій партії". "Останнє, що нам зараз потрібно, - це дебати про мене. АдН повинна зберігати свою єдність", - написав політик у соцмережі X. У цьому ж повідомленні Кра процитував слова з пісні німецького пастора Арно Пецша (Arno Pötzsch): "Ніколи не можна впасти нижче, ніж до рук Божих".

Проблемні провідні кандидати від АдН на виборах до Європарламенту й російський слід

Тепер Кра не проводитиме публічних виступів і у межах передвиборчої кампанії до Європарламенту. На початку травня Федеральна прокуратура Німеччини провела обшуки в офісі Максиміліана Кра в Європарламенті. Причиною стали підозри щодо колишнього помічника Кра, Цзяня Ґ., у шпигунстві на користь Китаю. Прокуратура Дрездена проводить щодо Кра попереднє розслідування за підозрою в одержанні грошей від Росії та Китаю за його роботу як депутата.

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Водночас стало відомо, що й номер два у переліку кандидатів від АдН - Петр Бистрон (Petr Bystron) теж не виступатиме публічно - за словами керівництва партії, усе це - через розслідування прокуратури. Згодом Бистрон оголосив, що поки що утримається від участі в передвиборчій кампанії, посилаючись на сімейні обставини.

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Наприкінці березня у чеських та німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бистрон співпрацював і можливо отримував гроші від проросійського пропагандистського медіапорталу Voice of Europe, який, як припускають спецслужби Чехії, був створений з метою впливу на європейських політиків та фінансувався з Росії. Бистрон, зазначали тоді в керівництві АдН, "категорично відкинув" висунуті проти нього обвинувачення.

Французькі правопопулісти припинили співпрацювати з АдН

Дотепер АдН входила разом з французькою правопопулістською партією "Національне об'єднання", а також з італійською Лігою й Австрійською партією свободи (FPÖ) та бельгійської ультраправою силою "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang) в групу "Ідентичність і демократія" в Європарламенті, нагадує агенція AFP. Але 21 травня французька політсила оголосила припинення співпраці в Європарламенті з АдН.

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Між АдН і "Національним об'єднанням" і раніше спостерігаються розбіжності. Після викриттів медіацентру Correctiv про зустріч правих екстремістів у Потсдамі в січні цього року, учасники якої обговорювали питання "реміграції", очільниця французьких правопопулістів Марін Ле Пен різко засудила це, нагадує AFP.