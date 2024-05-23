У ЄП права фракція виключила усіх євродепутатів від АдН

Ухвалення цього рішення спричинили заяви євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра. У АдН переконані, що зможуть знову знайти партнерів у Європарламенті після нових виборів.

За два тижні до голосування на виборах до Європарламенту (ЄП) права фракція у ЄП "Ідентичність та демократія" (ID) виключила зі свого складу депутатів із правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Від цієї німецької партії до складу ЄП входили дев'ятеро депутатів. Рішення фракції, ухвалене у четвер, 23 травня, набуло чинності негайно.

Керівництво фракції ID нагадало про кілька інцидентів, пов'язаних з депутатом Європарламенту від АдН Максиміліаном Кра (Maximilian Krah). За словами лідерів фракції, вони завдали їй шкоди.

У Берліні голови АдН Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) та Аліс Вайдель (Alice Weidel) повідомили, що взяли до відома рішення фракції ID у Європарламенті. Водночас вони впевнені, що зможуть знову знайти надійних партнерів у Європарламенті після нових виборів.

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Обурення через виправдання СС

Дотепер АдН входила разом з французькою правопопулістською партією "Національне об'єднання", а також з італійською Лігою й Австрійською партією свободи (FPÖ) та бельгійської ультраправою силою "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang) у фракцію "Ідентичність та демократія" в Європарламенті. Раніше про припинення співпраці в Європарламенті з АдН оголосилафранцузька політсила.

Причиною цього стали, зокрема, скандальні заяви Кра - в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica він заявив, що не всі члени "Ваффен-СС" - воєнізованого формування нацистів часів "третього рейху" - були злочинцями. "Я ніколи не скажу, що кожен, хто носив форму СС, автоматично був злочинцем", - сказав Кра у розмові з журналістами. Після цього Кра змушений був залишити посаду члена федерального правління АдН.

Крім того, на початку травня прокуратура Німеччини провела обшуки в офісі Максиміліана Кра в Європарламенті. Причиною стали підозри щодо колишнього помічника Кра у шпигунстві на користь Китаю. Також прокуратура Дрездена проводить щодо Кра попереднє розслідування за підозрою в одержанні грошей від Росії та Китаю за його роботу як депутата.