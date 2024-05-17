Депутат ЄП Кра міг отримувати гроші від спецслужб Китаю

Підозрюваний у шпигунстві в інтересах Китаю експомічник Максиміліана Кра переказував на його рахунки гроші. Слідство встановлює їхнє походження. Депутата від АдН підозрюють у отриманні платежів від РФ.

Депутат Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Максиміліан Кра (Maximilian Krah) міг отримувати гроші від спецслужб Китаю. Про це йдеться у розслідуванні медіакомпаній WDR, NDR та газети Süddeutsche Zeitung (SZ), опублікованому у четвер, 16 травня. Посередником міг виступати співробітник офісу Кра - громадянин Німеччини китайського походження Цзянь Г., якого підозрюють у тому, що він був агентом іноземної спецслужби, вказується далі.

За даними слідства, Цзянь Г. неодноразово відправляв основному кандидату від АдН на майбутніх виборах в Європарламент суми в розмірі до п'ятизначних, зокрема за допомогою імовірно фіктивних рахунків, які нібито були виставлені юридичною фірмою Кра. Так, слідчі виявили на рахунку юридичної компанії 14 тисяч євро, які надійшли від китайської фірми, пишуть SZ, WDR та NDR. Сам Кра сказав, що відмовився від ліцензії на юридичну практику у січні 2023 року.

Читайте також: Війни, Росія, біженці: Чому молодь Німеччини -за АдН?

Перехоплені повідомлення Цзяня Г.

Органи безпеки отримали інформацію про дії Цзяня Г., більше року відстежуючи його спілкування. Зокрема, в одному з перехоплених повідомлень чоловік стверджував, що є співробітником китайської розвідслужби вже 20 років. В іншому повідомленні Цзянь Г. говорив, що заплатив своєму керівнику-євродепутату загалом понад 50 тисяч євро. Слідчі припускають, що гроші надійшли не з власних активів помічника парламентаря, а від китайської розвідки.

Кра через адвоката пояснив, що "не знав" про підозри на адресу свого помічника щодо можливих грошових виплат до запиту ЗМІ та не отримував цієї інформації від слідчих органів. Прокуратура Дрездена веде щодо Кра попереднє розслідування за підозрою в отриманні грошей від Росії і у зв'язку з "ймовірними виплатами Китаю за його роботу як члена парламенту".

Читайте також: Шпигунство: асистент євродепутата від АдН працював на Китай?

Арешт помічника Кра

Цзяня Г. затримали у Дрездені наприкінці квітня співробітники земельного відомства з кримінальних справ, згодом - арештували. У його помешканні провели обшук.

Генеральний прокурор ФРН заявив, що Цзянь Г. є "співробітником китайської спецслужби" і що в січні 2024 року він передав "своєму замовнику з розвідувальних органів інформацію про переговори та рішення в Європейському парламенті". Окрім передачі службової інформації з Європарламенту, він за завданням розвідслужби займався стеженням за китайськими опозиціонерами в Німеччині.

Своєю чергою Кра заявив, що дізнався про арешт свого помічника, який працював із ним із 2019 року, зі ЗМІ. Депутат зазначив, що одразу звільнив Цзяня Г. Політик наголосив, що не несе персональної відповідальності за те, що сталося, і не має наміру у зв'язку з інцидентом знімати свою кандидатуру з виборів до Європарламенту.

У березні влада Чехії заявила про розкриття "фінансованої з РФ мережі впливу", яка розповсюджувала російську пропаганду в Європі і підкуповувала європейських політиків. За даними німецького видання Der Spiegel та чеської газети Denik N, частиною схеми є новинний сайт Voice of Europe. Конкретних імен чеські журналісти не називають, але зазначають, що на сайті публікувалися зокрема інтерв'ю Максиміліана Кра.

Читайте також: АдН і Кремль: "корисні ідіоти" чи підкуплені політики?