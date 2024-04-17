Євродепутата з "АдН" підозрюють в США в отриманні грошей РФ

Максиміліана Кра з "Альтернативи для Німеччини" допитувала ФБР щодо "сумнівних платежів" з Росії. У справі "замішаний" колишній нардеп України "з орбіти" Медведчука.

Депутат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Європейському парламенті Максиміліан Кра (Maximilian Krah) під час візиту до Нью-Йорка в грудні 2023 року був допитаний Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США щодо можливого отримання "сумнівних платежів із близьких Кремлю джерел".

Про це написав німецький тижневик Der Spiegel 16 квітня на основі даних, отриманих його журналістами під час спільного розслідування з передачею Frontal телеканалу ZDF. Сам політик у відповідь на запит редакції підтвердив факт допиту в США.

Підозріле повідомлення з чату від українського нардепа

Американські спецслужби мали повідомлення з чату між Кра та підозрюваним у державній зраді колишнім народним депутатом України Олегом Волошиним з нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя", який раніше був начальником служби міжнародного співробітництва на телеканалі "112" Віктора Медведчука - кума президента РФ Володимира Путіна.

Ймовірно, ФБР побачило це повідомлення, коли перевіряло мобільний телефон Волошина під час однієї з його поїздок. Сам він повідомляв, що влітку 2021 року в аеропорту Вашингтона у нього забрали телефон та зчитали всю інформацію з нього.

У повідомленні Волошин пише Кра, що проблему з "компенсацією за технічні завдання" вирішили і з травня "все буде так, як було до лютого". Журналісти вважають, що "це формулювання дозволяє припустити, що Кра протягом тривалого часу міг таємно отримувати платежі".

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Кра відкидає звинувачення: "У Волошина погано з англійською"

Кра всі звинувачення відкидає. Він стверджує, що ніколи не отримував від Волошина "ні грошей, ні якихось інших компенсацій", а повідомлення в чаті або призначалося іншому користувачеві, або мало на увазі квиток на оперний бал у Дрездені, який оплатив Кра, а Волошин міг невдало висловитись через погане знання англійської мови.

Сам Волошин не відреагував на запит журналістів.

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