На чолі з Медведчуком: Чехія викрила мережу пропаганди РФ

За інформацією чеських спецслужб, Медведчук стоїть за операціями щодо поширення російського впливу в Європі через ЗМІ та підкуп політиків.

Чехія запровадила 27 березня санкції проти Віктора Медведчука - колишнього народного депутата України, одного з лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", обвинувачуваного в державній зраді та виданого зрештою Росії.

Як повідомило чеське міністерство закордонних справ, він "керує з РФ операцією російського впливу в Чехії" з метою "порушення територіальної цілісності, суверенітету та свободи України".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що рішення про санкції ґрунтувалося на даних чеської служби безпеки та інформації (контррозвідки), яка розкрила діяльність мережі.

Російські гроші для європейських політиків

За даними чеської влади, для проведення своїх "операцій" Медведчук використовував зареєстрований в Чехії влітку 2023 року портал новин Voice of Europe, офіційним власником якого є громадянин Польщі Яцек Якубчик, а фактично яким керує Артем Марчевський - соратник Медведчука, який був генеральним продюсером його телеканалу "112 Україна".

Цей сайт використовувався "для фінансування співпраці з журналістами в багатьох країнах Європейського Союзу та прихованої підтримки окремих кандидатів на виборах до Європейського парламенту" в обмін на просування останніми зовнішньополітичні інтересів Росії.

За інформацією чеського видання Denik N і німецького журналу Der Spiegel, сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні, а декому з них за це платили суми, що в окремих випадках покривають витрати на їхню передвиборну кампанію. Як стверджує Spiegel, гроші передавали готівкою при особистих зустрічах у Празі або за допомогою криптовалюти. Виплати отримували політики з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів. До цього також була причетна партія "Альтернатива для Німеччини", пише AFP.

І Марчевського, і сайт також внесли до санкційного списку разом з кумом президента РФ Володимира Путіна Медведчуком.