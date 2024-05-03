Зв'язки з РФ і КНР не підірвали рейтинг правих у Німеччині

На майбутніх виборах до Європарламенту в Німеччині Зелені і частково правоекстремістська АдН можуть поділити між собою друге місце. Лідирують у свіжому опитуванні ARD-Deutschlandtrend опозиційний ХДС/ХСС.

На початку червня в країнах Європейського Союзу відбуватимуться вибори до Європарламенту. У Німеччині голосування заплановане на неділю, 9 червня. В опитуваннях лідирують опозиційні консерватори з Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). За них, згідно з опублікованим у четвер, 2 травня, соціологічним дослідженням ARD-Deutschlandtrend, яке регулярно проводить інститут infratest dimap, проголосують приблизно 30 відсотків німецьких виборців.

Друге місце можуть поділити партія "Союз-90/Зелені", що входить до урядової коаліції канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), та частково правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Обидві партії мають рейтинг на рівні 15 відсотків.

Виборці АдН: ЗМІ роздмухують скандал

Для Зелених це відчутна втрата порівняно з попередніми виборами до Європарламенту п'ять років тому. Тоді вони отримали рекордні 20,5 відсотка голосів виборців у ФРН.

Інша ситуація в АдН. У 2019 році за правих популістів проголосували 11 відсотків німецьких виборців. І їхній рейтинг зростає, незважаючи на гучні скандали, пов'язані з підозрами в корумпованості кандидатів АдН у євродепутати.

Утім, без таких скандалів праві популісти, найімовірніше, могли б мати ще більше симпатій. Згідно з опитуванням, семеро з 10 німців вважають, що АдН слід переглянути своє дружнє ставлення до Росії та до Китаю.

Прихильники АдН дивляться на речі інакше - три чверті їхніх вірних виборців вважають, що ЗМІ та німецька громадськість надмірно реагують на історію з імовірним китайським шпигуном в офісі головного кандидата АдН на виборах до Європарламенту Максиміліана Кра (Maximilian Krah).

Ліві популісти ССВ: крутий старт із нуля

З інших результатів опитування ARD-Deutschlandtrend звертає на себе увагу стрімке зростання популярності заснованої лише на початку цього року партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Ця партія утворилася внаслідок розколу посткомуністичної Лівої партії та її фракції в Бундестазі.

На виборах до Європарламенту за лівопопулістську ССВ збираються голосувати 7 відсотків німецьких виборців. Це вдвічі з гаком більше, ніж за саму Ліву партію (3 відсотки), до якої раніше входила верхівка новоутвореної політсили.

Слід зауважити, що з усіх німецьких партій, які мають реальні шанси відправити своїх представників до Європарламенту, найкритичніше ставляться до Євросоюзу саме ССВ з одного боку та АдН - з іншого. Це відбиває загальну картину: дві третини німців незадоволені політикою, яку проводить Єврокомісія.

Читайте також: Німецький "Союз Сари Ваґенкнехт" проти вступу України в ЄС та надання зброї Києву

Позитивний рейтинг тільки у міністра оборони

Дві інші партії правлячої коаліції - соціал-демократи канцлера Шольца (СДПН) і ліберали міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з Вільної демократичної партії (ВДП), як і Зелені, продовжують втрачати довіру виборців. Рейтинг СДПН зараз становить 14 відсотків - навіть нижче, ніж у провальному для партії 2019 році. За ліберальну ВДП збираються голосувати 9 червня лише чотири відсотки німецьких виборців.

Роботу правлячої в Німеччині коаліції позитивно оцінюють лише 19 відсотків опитаних, 79 відсотків - негативно. З усіх провідних німецьких політичних діячів рейтинг симпатій, вищий за половину, має тільки міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) - 58 вісдотків. Для порівняння: рейтинг міністерки закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock) - 33 відсотки, канцлера Олафа Шольца - 22 відсотки.

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video