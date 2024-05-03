Зв'язки з РФ і КНР не підірвали рейтинг правих у Німеччині

Зв'язки з РФ і КНР не підірвали рейтинг правих у Німеччині3 травня 2024 р.
На початку червня в країнах Європейського Союзу відбуватимуться вибори до Європарламенту. У Німеччині голосування заплановане на неділю, 9 червня. В опитуваннях лідирують опозиційні консерватори з Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). За них, згідно з опублікованим у четвер, 2 травня, соціологічним дослідженням ARD-Deutschlandtrend, яке регулярно проводить інститут infratest dimap, проголосують приблизно 30 відсотків німецьких виборців.
Друге місце можуть поділити партія "Союз-90/Зелені", що входить до урядової коаліції канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), та частково правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Обидві партії мають рейтинг на рівні 15 відсотків.
Виборці АдН: ЗМІ роздмухують скандал
Для Зелених це відчутна втрата порівняно з попередніми виборами до Європарламенту п'ять років тому. Тоді вони отримали рекордні 20,5 відсотка голосів виборців у ФРН.
Інша ситуація в АдН. У 2019 році за правих популістів проголосували 11 відсотків німецьких виборців. І їхній рейтинг зростає, незважаючи на гучні скандали, пов'язані з підозрами в корумпованості кандидатів АдН у євродепутати.
Утім, без таких скандалів праві популісти, найімовірніше, могли б мати ще більше симпатій. Згідно з опитуванням, семеро з 10 німців вважають, що АдН слід переглянути своє дружнє ставлення до Росії та до Китаю.
Прихильники АдН дивляться на речі інакше - три чверті їхніх вірних виборців вважають, що ЗМІ та німецька громадськість надмірно реагують на історію з імовірним китайським шпигуном в офісі головного кандидата АдН на виборах до Європарламенту Максиміліана Кра (Maximilian Krah).
Ліві популісти ССВ: крутий старт із нуля
З інших результатів опитування ARD-Deutschlandtrend звертає на себе увагу стрімке зростання популярності заснованої лише на початку цього року партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Ця партія утворилася внаслідок розколу посткомуністичної Лівої партії та її фракції в Бундестазі.
На виборах до Європарламенту за лівопопулістську ССВ збираються голосувати 7 відсотків німецьких виборців. Це вдвічі з гаком більше, ніж за саму Ліву партію (3 відсотки), до якої раніше входила верхівка новоутвореної політсили.
Слід зауважити, що з усіх німецьких партій, які мають реальні шанси відправити своїх представників до Європарламенту, найкритичніше ставляться до Євросоюзу саме ССВ з одного боку та АдН - з іншого. Це відбиває загальну картину: дві третини німців незадоволені політикою, яку проводить Єврокомісія.
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Позитивний рейтинг тільки у міністра оборони
Дві інші партії правлячої коаліції - соціал-демократи канцлера Шольца (СДПН) і ліберали міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з Вільної демократичної партії (ВДП), як і Зелені, продовжують втрачати довіру виборців. Рейтинг СДПН зараз становить 14 відсотків - навіть нижче, ніж у провальному для партії 2019 році. За ліберальну ВДП збираються голосувати 9 червня лише чотири відсотки німецьких виборців.
Роботу правлячої в Німеччині коаліції позитивно оцінюють лише 19 відсотків опитаних, 79 відсотків - негативно. З усіх провідних німецьких політичних діячів рейтинг симпатій, вищий за половину, має тільки міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) - 58 вісдотків. Для порівняння: рейтинг міністерки закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock) - 33 відсотки, канцлера Олафа Шольца - 22 відсотки.