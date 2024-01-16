Німецький "Союз Сари Ваґенкнехт" проти вступу України в ЄС

Новостворена німецька партія "Союз Сари Ваґенкнехт: за здоровий глузд і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW) виступає проти євроінтеграції України, за скасування санкцій проти Росії, припинення поставок зброї Києву та початок мирних переговорів України та РФ. Це випливає з проєкту передвиборної програми політсили, який потрапив у розпорядження агенції dpa та газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, згідно з програмою, партія наголошує на необхідності "мораторію на розширення ЄС". Зокрема, це стосується вступу України, пише dpa у вівторок, 16 січня. Крім того, BSW виступає за скасування санкцій проти Росії, відновлення поставок нафти і газу з Росії та укладення довгострокових енергетичних контрактів.

"Війна в Україні - маріонеткова війна між НАТО та РФ"

Як зазначається у документі, "війна в Україні - це кривава маріонеткова війна між НАТО і Росією", яка, можливо, й була "розпочата Росією у військовий спосіб, але Захід міг би запобігти їй і давно закінчити".

Також BSW виступає за припинення вогню і мирні переговори. "Щоб мотивувати Росію розпочати переговори, слід запропонувати негайне припинення всього експорту зброї в Україну", - йдеться в проєкті програми партії.

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Допомога Україні має залежати від готовності до переговорів з РФ

Подальша підтримка Києва і виплата допомоги з так званого Фонду ЄС для України повинні бути "пов'язані з умовою готовності до мирних переговорів". Метою є "новий європейський мирний порядок, який у довгостроковій перспективі повинен також включати Росію", наголошується у документі.

Крім того, у разі перемоги на виборах в Європарламент, у планах партії - реформування ЄС та скасування нинішньої політики блоку щодо захисту клімату, зокрема торгівлі квотами на викиди CO₂. На думку політсили, ЄС у його нинішньому вигляді "є шкідливим для європейської ідеї".

"Те, що можна регулювати краще і демократичніше на місцевому, регіональному чи національному рівнях, не має залежати від регуляторного божевілля технократії ЄС.", - зазначається у програмі та додається, що у разі, якщо правила ЄС "суперечать економічному розуму, соціальній справедливості, миру, демократії та свободі вираження погляді", Німеччина не повинна їх дотримуватися.

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Відхід від суті Євросоюзу

Такий підхід може стати радикальним відходом від принципу обв'язковості правил ЄС для всіх 27 країн-членів, наголошує dpa. У проєкті програми BSW також зазначено, що не можна допустити подальшого зростання бюджету ЄС і що ЄС не повинен отримувати жодних власних доходів. До того ж, у політсилі вважають, що блок має бути більш незалежним від США замість того, щоб бути "пішаком у конфлікті між великими державами і васалом США".

Що стосується міграційної політики, BSW бачить проблеми з інтеграцією біженців, а також у тому, що "у Франції та інших країнах, і меншою мірою в Німеччині, в останні роки виникли паралельні суспільства під впливом ісламізму". Тому BSW виступає за процедури надання притулку на зовнішніх кордонах і в третіх країнах. Водночас, на думку очільниці політсили, "негуманно" депортувати вже інтегрованих мігрантів до країни їхнього дитинства, хоча показники міграції необхідно скоротити.

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BSW балотуватиметься в Європарламент

Проєкт програми BSW, створеній минулого тижня, обговорять на партійній конференції 27 січня. У червні політсила має намір брати участь у виборах до Європарламенту, на яких сподівається здобути щонайменше 10 відсотків голосів. Наступний етап - осінні вибори в трьох федеральних землях на сході Німеччини: Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі, де особливо сильні позиції правих популістів.

За оцінкою політологів, BSW може створити серйозну конкуренцію Лівій партії і правопопулістській "Альтернативі для Німеччини" (АдН). Як свідчить соціологічне дослідження інституту вивчення громадської думки YouGov за 16 січня, Сару Ваґенкнехт хотіли би бачити на посаді канцлерки ФРН 17 відсотків німців. 36 відсотків опитаних висловилися за її обрання на посаду федеральної міністерки.

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