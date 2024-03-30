Підкуп РФ політиків ЄС: євродепутати вимагають розслідування

Декілька депутатів Європейського парламенту (ЄП) закликали 29 березня розпочати розслідування ймовірного підкупу Росією європейських політиків, схему якого викрила Чехія.

Так, фракція "Оновлюючи Європу" (Renew Europe) вимагає терміново провести з цього приводу парламентські дебати.

Голова фракції, француженка Валері Ає направила листа очільниці Європарламенту Роберті Мецолі з проханням провести негайне і прозоре внутрішнє розслідування.

"Якщо чинні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх виборах брали гроші у російського уряду або у його проксі, вони мають бути викриті і щодо них мають бути вжиті заходи", - цитує її агентство AFP.

Співголова групи "Зелених", німкеня Террі Райнтке (Terry Reintke) підтримала заклик, заявивши, що Росія "атакує саму суть демократії". "Ось як Володимир Путін намагається уникнути відповідальності за свою війну в Україні", - сказала вона.

Викрита мережа російської пропаганди в ЄС на чолі з Медведчуком

Напередодні влада Чехії заявила, що розкрила фінансовану РФ мережу поширення російської пропаганди та підкупу європейських політиків.

За даними чеських спецслужб, операцією керує Віктор Медведчук - позбавлений громадянства України кум президента Росії Володимира Путіна, а для її здійснення використовується зареєстрований торік новинний сайт Voice of Europe.

На цьому сайті, зокрема регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. За даними ЗМІ, їхнім авторам платили гроші, деяким - суми, рівноцінні видаткам на передвиборну агітацію на виборах до Європарламенту, які відбудуться в червні. Ідеться про політиків з Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів, Польщі, Угорщини.