Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" іде на вибори в Європарламент з євроскептичною програмою. Скепсис до ЄС у парламенті того ж ЄС видається парадоксом. Але це не суто німецький феномен. Чому?

Минулого тижня права і частково ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) збиралася в Магдебурзі, аби визначитися з програмою на виборах до Європарламенту в 2024 році. Підсумком став, окрім програми, список із 35 кандидатів. Головним кандидатом від партії, яку німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV), підозрює в правому екстремізмі, став Максиміліан Кра (Maximilian Krah). Навіть в середині партії дехто ставиться до нього скептично. Його обрали до Європарламенту ще 2019 року, і за цей час двічі на кілька місяців призупиняли його членство у фракції націонал-консервативних сил "Ідентичність та демократія" через різного роду порушення і закиди.

На наступні вибори до Європарламенту АдН іде з новим гаслом. Якщо раніше у партії говорили про бажання взагалі розпустити Євросоюз, то тепер вимагають його перезапуску як "союзу європейських націй". Це бачення передбачає розпуск Європарламенту та повернення його компетенцій до національних держав на перехідний період.

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Крім того, АдН, за даними інформагенцій, прописала в своїй програмі пункт про те, що Європа має стати "фортецею" в питанні міграції. Ще одна вимога партії - скасування євро. Широкому загалу ухвалена виборча програма поки що не доступна.

Які ще євроскептичні партії є в Європарламенті?

АдН з її критичним до Європи курсом в Європарламенті не сама. Разом і вісьмома іншими партіям вона формує фракцію "Ідентичність та демократія". Найбільша представниця цієї фракції - італійська партія "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні, що входить до нинішнього уряду Італії. Крім того, до фракції чисельністю 62 євродепутати входять також французьке "Національне об'єднання" Марін Ле Пен (раніше "Національний фронт"), а також права Австрійська партія свободи, яка з 2017 до 2019 рік востаннє була частиною правлячої коаліції в Австрії.

Спірний кандидат Максиміліан Кра очолив список АдН на виборах до Європарламенту Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Фракцію очолює італієць Марко Дзанні. У своєму вітальному слові на англомовній сторінці фракції в інтернеті він зазначає, що фракція підтримує суверенітет та ідентичність європейських націй та народів. Крім того, зазначається на сайті, вона активно виступає проти "нинішнього тренду в напрямку бюрократично керованої європейської супердержави".

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Інші євроскептичні партії не входять до жодної фракції або є членами Європейських консерваторів та реформістів, каже політолог Бартек Питлас (Bartek Pytlas), який досліджує праві партії в Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана. Загалом фракція налічує 66 євродепутатів з 16 країн. Серед них ультраправі "Брати Італії", яких представляє чинна італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, а також правляча польська партія "Право і справедливість" (ПіС) на чолі з Ярославом Качинським. На своїй веб-сторінці фракція називає себе рушійною силою "єврореалізму" та прагне запропонувати "сміливу альтернативну версію реформованого ЄС як спільноти націй, які співпрацюють у сферах, у яких вони мають спільні інтереси".

Парадокс: євроскептики в Європарламенті?

На перший погляд, те, що відверто критичні до ЄС партії сидять в Європарламенті, виглядає як парадокс. Це пов'язано з тим, що ці партії хочуть боротися з Євросоюзом зсередини, каже професор політології в Університеті Тріра Уве Юн (Uwe Jun). З точки зору цих партій, ЄС хоч і не має майбутнього, але вони можуть уявити собі іншу форму ЄС. Водночас скепсис щодо Євросоюзу є для правопопулістських партій чимось, що формує їхню ідентичність як таку, зазначає політолог. І хоч усі вони скептичні різною мірою, усіх їх об'єднує скепсис разом із бажанням послабити ЄС, каже Юн.

Чого вимагають євроскептичні партії?

Конкретні вимоги окремих партій сформульовані розмито, але загалом спільне - це те, що вони хочуть або послабити, або розпустити Євросоюз, зазначає політолог Питлас. Він вважає, що правопопулістські партії зі стратегічних міркувань більше не вимагають розпуску ЄС, а натомість говорять про "істинну" чи "справжню" Європу, що означає націоналістичне забарвлення.

Серед членів Європарламенту чимало тих, які бажають, аби цього органу не було взагалі Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Ключові слова, які часто лунають в цьому контексті: "Європа бітьківщин" або ж "Європа націй". На думку політолога Юна, за цим криється ідея повернути багато компетенцій, які зараз має ЄС, назад у руки національних держав. Як приклад він називає відкриття кордонів між країнами ЄС в рамках Шенгенської зони, євро як спільну валюту чи окремі сфери політичної відповідальності, приміром, сільське господарство.

Чи є правопопулістські партії загрозою для ЄС?

Якщо говорити про Євросоюз у його нинішній формі, то праві партії беззаперечно становлять для нього загрозу, каже Уве Юн - зрештою, ЄС побудовано так, що необхідна постійна тісна співпраця між країнами. Водночас політолог зазначає, що для того, аби бути в змозі чинити більший тиск у Європарламенті та, можливо, в Європейській Раді, яка складається з голів держав та урядів країн-членів, правопопулістські сили повинні стати суттєво сильнішими, ніж вони є зараз.

Політолог Питлас у вимогах євроскептиків перезапустити ЄС бачить ніщо інше як прагнення розпаду ЄС у його нинішній формі. Наскільки численними правопопулістські та євроскептичні партії будуть у новому Європарламенті, наступного року визначатимуть громадяни країн ЄС. Важливим моментом є й те, як інші партії позиціонуватимуть себе щодо правих популістів.

Після багаторічних суперечок і припинення членства права угорська партія "Фідес" на чолі з прем'єром Віктором Орбаном залишила фракцію консервативної Європейської народної партії (ЄНП).