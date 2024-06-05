Як вибори до Європарламенту вплинуть на захист клімату?

Якщо на виборах до Європарламенту переможуть праві популісти, це вплине на захист клімату. Експерти пояснюють, як саме.

Трактори перегородили автобани і вулиці європейських столиць, горять шини, перед адміністративними будівлями вивалюють купи гною. Так виглядали березневі протести європейських фермерів проти закону, спрямованого на захист довкілля та відновлення біоресурсів Євросоюзу. У багатьох європейських містах ці протести стали символом кампанії проти політики ЄС, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату.

Під тиском акцій протесту фермерів та на тлі зростання популярності правих популістів депутатам Європарламенту довелося послабити цей закон. Майбутні вибори до Європарламенту можуть істотно вплинути на екологічну політику ЄС, якщо правим популістам вдасться зміцнити свої позиції. Водночас європейці дедалі частіше стикаються з екстремальними погодними умовами та природними катаклізмами, спричиненими глобальним потеплінням.

У всьому винен захист клімату?

Green Deal - так звана "зелена угода" - є основним підґрунтям політики Євросоюзу, спрямованої на захист клімату. За допомогою різних заходів ЄС має намір до 2050 року домогтися кліматичної нейтральності, тобто знизити шкідливі викиди в атмосферу в усіх сферах: енергетичній, промисловій, транспортній та аграрній.

ЄС ухвалив концепцію Green Deal на тлі вимог учасників руху прибічників захисту клімату. У 2019 році сотні тисяч молодих людей виходили на вуличні акції, вимагаючи робити більше для захисту клімату та дотримання Паризької угоди. Після виборів до Європарламенту 2019 року новообрана президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила нову стратегію ЄС - Green Deal.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентує стратегію Green Deal Фото: Yves Herman/REUTERS

Протягом останніх чотирьох років Євросоюз у межах цієї стратегії вживав різних заходів зі скорочення емісії парникових газів, серед них заборона на продаж нових дизельних і бензинових автомобілів, що має набрати чинності з 2035 року, а також запровадження сертифікатів CO2, що регулюють рівень викидів вихлопних газів автомобілів.

Кліматична політика опинилася під тиском

Те, що за підсумками майбутніх виборів до Європарламенту ці заходи скасують, малоймовірно. Але те, що в Європарламенті може з'явитися більше правих популістів, ставить під питання майбутнє європейської концепції Green Deal. Європейський континент дедалі більше страждає від рекордних температур, повеней та посухи. Соцопитування демонструють, що більша частина європейців висловлюється за те, що необхідно робити більше для захисту клімату. Але аналітики попереджають, що дедалі більше партій у ЄС намагаються зробити кліматичну політику своєрідним цапом-відбувайлом і стверджують, що саме вона є причиною високих цін на енергію і зростання цін на продукти харчування. "Ми знаємо, що ці аргументи використовуватимуться знову і знову, щоб спричинити максимальну поляризацію суспільства перед виборами до Європарламенту і в такий спосіб привернути увагу виборців", - вважає Нейл Макарофф із брюссельського аналітичного центру Strategic Perspectives.

Згідно з даними соцопитувань, консервативна Європейська народна партія (EVP) і Партія європейських соціалістів (S&D), імовірно, і далі залишаться найпотужнішими політичними силами в Європарламенті. Але праворадикальні, націоналістичні та консервативні партії на початку червня можуть отримати нові місця в парламенті, обігнавши європейських "зелених". І вони налаштовані проти політики ЄС, спрямованої на захист клімату.

"Навіть якщо праві популісти не стануть найбільшою фракцією в парламенті, крен праворуч вплине на закони щодо захисту клімату, - говорить Сузі Деннісон з організації European Council on Foreign Relations (ECFR). Адже закони щодо захисту клімату в останні п'ять років, за її словами, ухвалювали завдяки великій коаліції з EVP і S&D за підтримки лібералів, "зелених" і лівих.

Але ультраправі з німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та французького "Національного об'єднання" (раніше - "Національний фронт") хочуть скасувати Green Deal повністю або частково. Вони стверджують, що для пересічного виборця ці заходи ЄС є надто дорогими, що вони зашкодять промисловості й сприятимуть зростанню витрат в аграрній сфері.

Оскільки цього року в кількох країнах-членах ЄС відбудуться парламентські вибори, крен праворуч може призвести до того, що реалізація кліматичних цілей ЄС на національному рівні зупиниться. "Ми стоїмо перед необхідністю більшого прогресу в деяких політичних сферах", - каже Деннісон DW і вказує, зокрема, на розвиток електромобілів, ефективне енергоспоживання та чіткі правила під час будівництва й ремонту будівель. У цих питаннях буде важко досягти компромісу, вважає експертка.

Захист клімату не може чекати

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища (EUA), ЄС не може собі дозволити зволікання в питаннях захисту клімату. До того ж Європа недостатньо підготовлена до наслідків глобального потепління: посух, дефіциту води, ураганів, повеней, втрати біологічних видів і зростання рівня Світового океану.

Парк фотовольтаїки в Німеччині Фото: DW

Уже зараз від таких наслідків найбільше страждають фермери. Під час екстремально спекотного літа 2022 року близько 22 відсотків аграрних площ Європи постраждали від посухи, унаслідок чого врожай було втрачено. Малі врожаї, своєю чергою, ведуть до зростання цін на продукти харчування. Екстремальні погодні умови за останні 40 років уже призвели до економічних збитків у Європі обсягом у близько 500 мільярдів євро, і ці збитки будуть ще більшими.

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Тим часом деякі критики заходів ЄС, спрямованих на захисту клімату, зазначають, що вони занадто дорого обходяться. Аналітик Нейл Макарофф, навпаки, підкреслює, що боротьба проти глобального потепління фактично стимулює зростання інвестицій, зокрема, у відновлювані джерела енергії. EUA оцінює обсяг інвестицій у цю сферу до 2030 року в більш ніж 500 мільярдів євро.

За словами Макароффа, унаслідок переходу на "зелені" технологіїв ЄС з'явиться більше робочих місць. Згідно з прогнозами, до 2030 року в Євросоюзі буде близько 2,5 мільйона додаткових робочих місць.

Якщо ж під час наступної каденції роботи Європарламенту не вдасться повністю виконати цілі, окреслені в Green Deal, це призведе до того, що Європа не зможе досягти більшої незалежності в питаннях енергобезпеки, підкреслює Макарофф.

Це було б поганим сигналом для інвесторів, а також поставило б під сумнів роль ЄС у міжнародних переговорах щодо захисту клімату. "ЄС не сприймали б на міжнародному рівні як серйозного гравця", - вважає експерт. Інші країни, за його словами, не чекають на ЄС, вбачаючи у захисті клімату стратегічну мету.