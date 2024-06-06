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ПолітикаЄвропа

В ЄС стартували вибори до Європарламенту

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

Перша країна, де розпочалось голосування на виборах депутатів ЄП нового скликання, - Нідерланди. У більшості країн Євросоюзу воно відбудеться 9 червня.

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У Нідерландах 6 червня обирають депутатів Європарламенту
У Нідерландах вибори стартували 6 червняФото: Bernd Riegert/DW

Нідерланди - перша країна Європейського Союзу, в якій почалися вибори  депутатів Європарламенту нового скликання. Виборчі дільниці відкрилися зранку в четвер, 6 червня.

В інших 26 державах ЄС вибори відбудуться найближчими днями. У Чехії вони заплановані на 7-8 червня, в Італії - на 8-9 червня. Переважна більшість європейських виборців голосуватимуть 9 червня.

Головна інтрига виборів

Вибори до ЄП - одні з наймасштабніших демократичних виборів у світі. Європарламент засідає поперемінно у Страсбурзі та Брюсселі, мандат депутата розрахований на п'ять років. Переважно парламент разом із Радою ЄС ухвалює закони Євросоюзу. 

Одна з головних інтриг даних виборів - розподіл місць між представниками проєвропейських партій і правими популістами.

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