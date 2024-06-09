Євровибори у ФРН: розчарування правлячих партій і тріумф АдН

Консерватори ХДС/ХСС вважають вибори "важкою поразкою" Шольца. У політсилі канцлера ФРН заявили про гіркий для неї результат виборів. Натомість радіють власним тріумфом у АдН та SWB.

Голова німецької консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) назвав результат виборів до Європарламенту у Німеччині "катастрофою для партій "світлофора" (мається на увазі "світлофорна коаліція" у ФРН за участі СДПН, "Союзу 90 / Зелених" і ВДП, названа так за відповідними партійними кольорами цих сил. - Ред.).

Лідер ХДС: Вибори до ЄП - важка поразка Шольца

Мерц вважає, що ці вибори стали особливо "важкою поразкою" для канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz). ХДС і його сестринська баварська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), натомість, перемогли на виборах з великим відривом, тому день виборів, на думку Мерца, став "хорошим днем для ХДС/ХСС".

Голова ХДС Фрідріх Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Мерц закликав коаліційні партії негайно кардинально скоригувати свій політичний курс. "Цей результат повинен дійсно дати федеральному уряду поживу для роздумів", - сказав Мерц, цитує AFP. Він додав, що результат виборів став "останнім попередженням" для партій коаліції, діяльність яких, на думку голови ХДС, завдає шкоди внутрішній та економічній політиці ФРН.

Схоже прокоментував результат виборів і голова ХСС Маркус Зедер (Markus Söder). "Громадяни фактично проголосували проти "світлофора", - заявив він ввечері 9 червня в Мюнхені, цитує dpa. Однак, на думку Зедера, національний результат ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) - попри останні скандали, пов'язані з цією партією, - є занадто високим.

Розчарування СДПН і зелених, радість лібералів

Натомість своє розчарування результатами виборів не приховують лідери двох найбільших коаліційних партій - соціал-демократи і зелені. Топкандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Катаріна Барлі (Katarina Barley) назвала низький результат своєї партії на європейських виборах гірким. "Зрозуміло, що ми не мали попутного вітру від політики на федеральному рівні", - сказала вона в ефірі телеканалу ZDF у неділю ввечері. На її думку, СДПН, як і інші партії, не змогла скористатися демократичним рухом на початку року, коли в країні відбувалися демонстрації проти правого екстремізму. Вона додала, що буде нелегко змиритися з ситуацією, яка склалася, і що уроки будуть засвоєні для наступних виборчих кампаній.

Лідери німецьких зелених у вечір виборів до ЄП Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Співголова партії "Союз 90 / Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) заявив, що результат його партії на виборах - "не той результат, яким ми (можемо бути. - Ред.) задоволені". "Це не той стандарт, який ми ставили перед собою, коли йшли на ці вибори, і ми будемо працювати над цим разом", - сказала інша співголова зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang).

А Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), топкандидатка від ліберальної Вільної демократичної партії, яка теж входить до коаліції, заявила, що задоволена результатом своєї партії. "Ми зберегли результат порівняно з п'ятьма роками тому. Це дійсно дуже велика радість", - сказала вона, нагадавши, що соціологічні опитування давали ВДП падіння результату на цих виборах до трьох відсотків.

АдН: Друге місце - сенсація для нас

Співголова ультраправої АдН Алісе Вайдель (Alice Weidel), коментуючи високі результати своє партії на виборах, заявила, що виборці "стали більш критично ставитися до Європи в цілому". "Загалом людям не подобається брюссельська бюрократія", - зазначила вона і навела як приклад рішення ЄС про майбутню відмову від автомобілів, що працюють на бензині та дизелі.

Співголови АдН Тіно Хрупалла (праворуч) і Алісе Вайдель Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Інший співголова партії Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) особливо відзначив високий результат АдН на сході ФРН. "Я чую, що ми зараз є найсильнішою силою на сході на цих виборах - кращого попутного вітру не може бути", - сказав Хрупалла, маючи на увазі вибори до ландтагів, що мають відбутися у вересні цього року у федеральних землях Саксонія, Бранденбург та Тюрингія. "Якщо АдН посяде друге місце на європейських виборах, це буде сенсацією для нас", - додав він.

Сара Ваґенкнехт тішиться "грандіозним" результатом виборів

Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), лідерка партії свого імені - "Союзу Сари Ваґенкнехт: за здоровий глузд і справедливість" (BSW) - назвала результат своєї партії "грандіозним". "Я відчуваю таке полегшення і радість", - сказала вона в неділю в ефірі телеканалу ARD. "Я не думаю, що таке коли-небудь траплялося раніше в історії Німеччини", - додала Ваґенкнехт, яка до створення власної політсили була членкинею Лівої партії.

Сара Ваґенкнехт Фото: Focke Strangmann/dpa/picture-alliance

Її однопартієць, топ-кандидат від BSW Фабіо Де Масі (Fabio De Masi) назвав результат своєї партії "історичним". За його словами, тепер партія йде на майбутні вибори на національному рівні - зокрема на вибори у кількох землях у вересні цього року - "з дуже позитивним настроєм".

У Лівій партії, своєю чергою, заявили, що "розчаровані" своїм низьким результатом на виборах. "Наш результат розчаровує нас - без сумніву", - заявили у партій. Такий результат показує, "скільки роботи ще попереду" для того, щоб відновити довіру виборців, додали у партії. Водночас у політсилі зазначили, що "шоковані" "креном вправо в Німеччині та Європі" на цих виборах до ЄП.

Вибори до ЄП у ФРН: дані екзитполів

За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС із 29,5 відсотка голосів, повідомила соціологічна служба Infratest Dimap. Друге місце - в ультраправої АдН, яка отримала, за даними екзитполів, 16,5 відсотка. СДПН набрала 14 відсотків голосів, "Союз-90/Зелені" - 11,5 відсотка, Вільна демократична партія - 5 відсотків. За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 2,8 відсотка.