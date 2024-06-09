Екзитполи: у ФРН на євровиборах лідирують консерватори

За даними опитувань, перемогу на виборах до Європарламенту здобув блок ХДС/ХСС з майже 30 відсотками голосів. На другому місці - ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка набрала 16,5 відсотка голосів.

За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). За даними опитувань на виході з виборчих дільниць в неділю, 9 червня, консерватори набрали 29,5 відсотка голосів, повідомляє соціологічна служба Infratest Dimap.

Друге місце - в ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка отримала, за даними екзитполів, 16,5 відсотка. Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - набрала 14 відсотків голосів, а її партнери "Союз-90/Зелені" - 11,5 відсотка і Вільна демократична партія - 5 відсотків. За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 2,8 відсотка.

У Німеччині до виборів до Європарламенту було допущено 35 партій.

За попередніми даними, явка на виборах становила 64 відсотки, що вище від результату попередніх виборів у 2019 році (61,4 відсотка).

Право участі у виборах 720 депутатів Європарламенту мали загалом майже 360 мільйонів виборців, у тому числі майже 65 мільйонів німців, які обирали 96 членів ЄП. В Німеччині вперше цьогоріч на виборах до Європарламенту право голосу мали громадяни починаючи з 16-річного віку.

В останній день виборів до Європарламенту - 9 червня - голосування відбулося у 21 з 27 країнах ЄС. У кількох країнах вибори відбулися раніше. Зокрема, 8 червня проголосували виборці у Словаччині, Латвії та на Мальті, а також в Італії.