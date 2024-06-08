У Німеччині масово демонструють проти правого екстремізму

Напередодні виборів до Європарламенту десятки тисяч людей у Німеччині вийшли на демонстрації проти правого екстремізму та за демократію.

Напередодні виборів до Європарламенту десятки тисяч людей у Німеччині вийшли на демонстрації проти правого екстремізму та за демократію. За даними поліції, у суботу, 8 червня, на вулиці Берліна вийшли 15 тисяч демонстрантів, організатори заявили про участь 30 тисяч людей.

На одному з мітингів у столиці ФРН виступив Маттіас Екке (Matthias Ecke), провідний кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Саксонії на європейських виборах. На початку травня четверо чоловіків побили його, коли у Дрездені він розклеював передвиборні плакати. Екке наголосив на важливості того, щоб крайні праві не прийшли до влади. "Не має бути жодної співпраці на жодному з рівнів з крайніми правими. Це має бути меседжем сьогодні і на завтра", - наголосив політик.

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Під гаслом "Зупинити правий екстремізм. Захистити демократію" альянс громадських організацій закликав до участі у демонстрацій і в інших містах Німеччини.

У Лейпцигу на вулиці вийшли 15 тисяч людей, як заявили організатори. Поліця нарахувала у цьому східнонімецькому місті 12,5 тисячі демонстрантів. У Дрездені, за даними організаторів і поліції, в мітингу і подальшому марші взяли участь кілька тисяч людей. У Франкфурті-на-Майні, за даними поліції, було близько 2500 учасників ходи, у Штутгарті - близько п'яти тисяч. У Мюнхені зареєстрували близько 10 тисяч учасників, тоді як поліція поліція нарахувала близько п'яти тисяч.

Нагадаємо, згідно з прогнозами експертів, в результаті виборів до Європарламенту праві популісти, євроскептики та націоналісти можуть посилити свої позиції, але не отримають більшості. У Франції, Італії, Нідерландах, Бельгії, Австрії та Угорщині ультраправі партії посідають перше місце за популярністю серед виборців. У Польщі, Німеччині й Швеції праві партії можуть стати щонайменше другою або третьою силою. Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), кілька регіональних осередків якої визнано правоекстремістськими, перебуває приблизно на одному рівні популярності з СДПН і "Союзом 90/Зеленими" - політичними силами, котрі нині входять до правлячої коаліції в Німеччині.

У більшості країн ЄС, включаючи Німеччину, голосування відбудеться 9 червня.