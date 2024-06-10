Вибори Європарламенту: в Німеччині перемогла опозиція

Опозиційні до уряду Олафа Шольца ХДС і ХСС спільно набрали 30 відсотків на виборах до Європарламенту, випливає з попередніх офіційних результатів. На другому місці - праві популісти з "Альтернативи для Німеччини".

Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), що перебуває в опозиції до нинішнього уряду Німеччини, за попередніми офіційними результатами виборів до Європейського парламенту, є переможцем голосування в країні. Такі дані розміщені на сайті федеральної виборчої комісії в понеділок, 10 червня.

Після підрахунку даних у всіх 400 виборчих округах загальний результат правоцентристського консервативного ХДС і його сестринської партії ХСС, що значиться у виборчих бюлетенях у Баварії, становив 30 відсотків.

На другому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка здобула підтримку 15,9 відсотка виборців - переважно за рахунок східнонімецьких федеральних земель.

Правлячі партії Німеччини втратили підтримку

На третьому місці - правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка заручилася підтримкою 13,9 відсотка виборців. Для порівняння: у 2019 році на виборах до Європарламенту за соціал-демократів проголосували 15,8 відсотка німців.

"Союз 90/Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП), що входять до правлячої коаліції, отримали 11,9 і 5,2 відсотка відповідно. Порівняно з минулими виборами на європейському рівні це означає втрати у 8,6 і 0,2 відсотка для них.

Зареєстрована в січні партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) на своїх перших виборах до Європарламенту набрала 6,2 відсотка голосів.

Ліва партія розгубила підтримку виборців, набравши лише близько половини голосів, відданих за неї 2019 року, - 2,7 замість 5,5 відсотка.

Підготовка до виборів у ландтаги і в Бундестаг

Спостерігачі зазначають, що голосування на виборах до Європарламенту в Німеччині можна розцінювати, як "лакмусовий папірець", що відображає настрої виборців перед прийдешніми восени виборами земельних парламентів (ландтагів) у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі, а також перед виборами до Бундестагу в 2025 році.

"Той факт, що на сході Німеччини АдН з великою перевагою йде на першому місці, в цьому відношенні має особливе значення", - констатує агенція dpa.

Порівняно з виборами до Європарламенту 2019 року АдН додала майже п'ять відсоткових пунктів. Результат нинішнього року в 15,9 відсотка - вищий, ніж у будь-якої з партій, що входять зараз до правлячої коаліції.

На початку року прогнози обіцяли АдН ще вищі результати - близько 20 відсотків. Однак скандал через звинувачення у зв'язках із Росією та Китаєм, навколо двох лідерів списку німецьких правих популістів на виборах - Максиміліана Кра (Maximilian Krah) і Петра Бистрона (Petr Bystron), очевидно, коштував їхній партії популярності.

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