У Бельгії проходять парламентські вибори

У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту обирають депутатів національного парламенту. Правляча коаліція на чолі з прем'єром де Кро може втратити більшість.

У Бельгії в неділю, 9 червня, одночасно з виборами до Європарламенту відбуваються вибори депутатів національного парламенту. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 за місцевим часом і закриються о 16.00. Перші прогнози очікуються одразу після їх закриття. На відміну від Німеччини, у Бельгії виборці зобов'язані брати участь у голосуванні.

Крім національного парламенту, бельгійці обирають і регіональні законодавчі органи. На федеральному рівні правляча коаліція на чолі з прем'єр-міністром Александером де Кро може втратити більшість. До коаліції входять соціал-демократи, Зелені, ліберали і християнські демократи.

Праві можуть посилити позиції

Згідно з прогнозами, на посилення позицій може розраховувати права партія "Фламандський інтерес", яка виступає за незалежність Фландрії, обмеження імміграції та збереження "традиційних фламандських цінностей".

Експерти очікують за результатами виборів виснажливі переговори про формування нового уряду. Після виборів 2019 року правлячу коаліцію вдалося сформувати лише майже через 500 днів.

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