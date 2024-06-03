Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Бельгія, яка зараз головує на ротаційній основі в Раді Європейського Союзу, закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб 2 червня в інтерв'ю виданню Politico.

Вона виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про ЄС. "У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7-ї, активувати статтю 7-у до кінця - що передбачає припинення права вето", - сказала вона.

"Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - додала міністерка.

У липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця року. Це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу. Відповідно, під згрозою - військова допомога Україні, санкції проти Росії, поступ України до членства в ЄС.

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Угорщина не визначилась з участю в "саміті миру"

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дав 2 червня інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, у якому заявив, що його країна поки не визначилась з участю в глобальному "саміті миру", призначеному на 15-16 червня.

"Питання в тому, чи мирна конференція має сенс, якщо відсутні сторони війни. Якщо не обидві сторони представлені, гадаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме прагнення миру", - сказав він.

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