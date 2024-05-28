Зеленський і Де Кроо підписали в Брюсселі безпекову угоду

Угода, серед іншого, передбачає виділення Україні щонайменше 977 млн євро військової допомоги цього року, а також передачу 30 винищувачів F-16.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо у вівторок, 28 травня, підписали двосторонню угоду щодо безпекової співпраці та довгострокової підтримки між двома країнами.

"Документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов’язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 -30, які будуть поставлені в Україну до 2028 року, причому перші прибудуть уже цього року", - зазначив Зеленський у дописі у соцмережі X.

За його словами, угода гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, надання сучасної бронетехніки та обладнання для забезпечення потреб Повітряних сил та протиповітряної оборони України, морської безпеки, розмінування. Так вона передбачає участь Бельгії у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів і навчання українських військових.

"Документ також передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості, підтримку української "формули миру", посилення санкцій щодо Росії, відшкодування збитків, відповідальність агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки", - перелічив Зеленський.

Україна і Бельгія, за його словами, також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Окрім того, Бельгія висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО, додав Зеленський.

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Александер Де Кроо, своєю чергою, наголосив, що Україні потрібні "правильні інструменти" для захисту громадян. "Ми дуже рішучі, коли йдеться про нашу підтримку. Тому нам потрібно більше, краще і швидше", - зазначив бельгійській прем'єр у соцмережі X.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки між Іспанією та Україною. Іспанія стала десятою країною, з якою Київ вже підписав двосторонні безпекові угоди. До цього аналогічні документи було підписано з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

На початку травня Зеленський заявляв, що Україна готує двосторонні безпекові угоди ще з сімома державами.