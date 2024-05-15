  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСловаччина

Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Фіцо

Степан Смишляєв
15 травня 2024 р.

Український президент "рішуче засудив жахливий напад на очільника уряду сусідньої держави-партнера" та побажав прем'єру Словаччини Роберту Фіцо швидкого одужання.

https://p.dw.com/p/4ftdz
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо
Володимир Зеленський засудив напад на Роберта ФіцоФото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський назвав жахливим напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого кілька разів вистрелили з вогнепальної зброї в середу, 15 травня.

"Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, у жодній формі та в жодній сфері", - написав Зеленський у соціальній мережі X.

Він висловив сподівання на швидке одужання Фіцо та висловив підтримку народу Словаччини.

Напад на словацького прем'єра також засудило керівництво Європейського Союзу та низки європейських країн.

За останніми даними, після поранення Фіцо доправили до лікарні "у небезпечному для життя стані". "Наступні кілька годин будуть вирішальними", - йдеться у дописі на його сторінці у Facebook. 

Напружені відносини Фіцо з Україною

Минулого тижня, під час візиту до України президентки Словаччини Зузани Чапутової, Зеленський назвав взаємини між країнами "найбільш змістовними за весь час від 1991 року"

Втім, вони помітно охололи після призначення Фіцо прем'єром у жовтні минулого року. Одразу після вступу на посаду Фіцо припинив військову допомогу Україні, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.

Читайте також: Незгодні з Фіцо: словаки вже зібрали майже €4 млн на снаряди ЗСУ

Також він погрожував блокувати вступ України в НАТО, хоча й пообіцяв не заважати членству України ЄС.

Попри напружені стосунки, у січні Фіцо відвідав Україну і зустрівся з колегою Денисом Шмигалем. Місцем зустрічі обрали Ужгород, а не Київ, хоча сам словацький прем'єр стверджував, що незважаючи на регулярні атаки Росії,  у Києві "абсолютно нормальне життя".

Читайте також: Словаччина відновила культурну співпрацю з Росією та Білоруссю

Протести у Словаччині: що вимагають від уряду Фіцо

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Віктор Орбан (ліворуч) та Роберт Фіцо (праворуч), жовтень 2023 року

Проти України разом із Угорщиною? Що вибере Словаччина

Проти України разом із Угорщиною? Що вибере Словаччина

Чехія намагається використати свої добрі стосунки зі Словаччиною, щоб Братислава залишилася у проукраїнському таборі. Але новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо шукає дружби із Віктором Орбаном. Чи так тільки здається?
Політика22 листопада 2023 р.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час саміту ЄС в Брюсселі

Чи стала Словаччина на бік Угорщини? - І так, і ні

Чи стала Словаччина на бік Угорщини? - І так, і ні

Новий прем'єр Словаччини Фіцо проводить внутрішню політику, схожу на курс угорського Орбана, як-от в обмеженні боротьби з корупцією. Однак у питаннях зовнішньої політики, зокрема України, він поки не став на бік Орбана.
Політика19 грудня 2023 р.