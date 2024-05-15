Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Фіцо

Президент України Володимир Зеленський назвав жахливим напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого кілька разів вистрелили з вогнепальної зброї в середу, 15 травня.

"Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, у жодній формі та в жодній сфері", - написав Зеленський у соціальній мережі X.

Він висловив сподівання на швидке одужання Фіцо та висловив підтримку народу Словаччини.



Напад на словацького прем'єра також засудило керівництво Європейського Союзу та низки європейських країн.

За останніми даними, після поранення Фіцо доправили до лікарні "у небезпечному для життя стані". "Наступні кілька годин будуть вирішальними", - йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

Напружені відносини Фіцо з Україною

Минулого тижня, під час візиту до України президентки Словаччини Зузани Чапутової, Зеленський назвав взаємини між країнами "найбільш змістовними за весь час від 1991 року".

Втім, вони помітно охололи після призначення Фіцо прем'єром у жовтні минулого року. Одразу після вступу на посаду Фіцо припинив військову допомогу Україні, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.

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Також він погрожував блокувати вступ України в НАТО, хоча й пообіцяв не заважати членству України ЄС.

Попри напружені стосунки, у січні Фіцо відвідав Україну і зустрівся з колегою Денисом Шмигалем. Місцем зустрічі обрали Ужгород, а не Київ, хоча сам словацький прем'єр стверджував, що незважаючи на регулярні атаки Росії, у Києві "абсолютно нормальне життя".

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