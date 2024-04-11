Фіцо: Словаччина не перешкоджатиме вступу України в ЄС

Денис Шмигаль і Роберт Фіцо провели в Словаччині міжурядові консультації. Делегації зустріли демонстранти, які освистували членів словацького уряду та викрикували "Ганьба!".

Урядовці України та Словаччини на чолі з прем'єр-міністрами країн Денисом Шмигалем і Робертом Фіцо провели консультації в словацькому містечку Михайлівці в четвер, 11 квітня.

За словами Шмигаля, обговорювалась співпраця в сфері енергетики, логістика, торгівля, а також підтримка "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

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Фіцо зустрічали криками "Ганьба"

Як передає державна інформаційна агенція "Укрінформ", прибуття делегацій відбувалося на тлі невеликої демонстрації на площі біля ратуші на підтримку України. Учасники акції тримали прапори України, Словаччини та Європейського Союзу.

На великому транспаранті демонстрантів містився напис словацькою мовою "Росіяни - геть з України", вони освистували членів словацького уряду та викрикували "Ганьба!". Членів української делегації учасники акції зустрічали лозунгами "Слава Україні!" та "Слава Збройним силам України!".

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Фіцо: Словаччина хоче бути дружньою до України

На спільній пресконференції зі Шмигалем після засідання Фіцо запевнив, що "Словаччина хоче бути доброю та дружньою сусідкою для України, проявити солідарність в тому нещасті, з яким та бореться" й не перешкоджатиме їй на шляху до здобуття членства в ЄС.

"Що стосується амбіції України стати членом ЄС - ви маєте абсолютну повну підтримку Словаччини. Це не спекуляція. Ми всі прекрасно знаємо, що політичні заяви - це одне, але коли йдеться про конкретні кроки, то ми зустрічаємося з перешкодами. Ми не є країною, яка буде перешкоджати вашому шляху, а навпаки ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід що стосується перемовин щодо вступу", - сказав він.

За словами Фіцо, "Словаччина бажає Україні швидко стати членом ЄС, бо це є гарантія для перспектив країни і для мирного розвитку".

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Фіцо обіцяв блокувати вступ України в НАТО

Раніше Фіцо казав, що поважає рішення України вступити до ЄС, але додав, що "це не має нічого спільного з реальністю", бо та "абсолютно не готова" до цього. "Не може бути такого, щоб країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС", - казав він, але обіцяв не блокувати переговори.

При цьому він виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО). "Я буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - казав він у січні.

На пресконференції зі Шмигалем словацький прем'єр не торкався теми НАТО.

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