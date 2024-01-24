Фіцо в Ужгороді запросив Шмигаля в Словаччину

Денис Шмигаль повідомив після зустрічі з Робертом Фіцо, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув у середу, 24 січня, до України, де в Ужгороді зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - написав Шмигаль перед зустріччю.

Під час зустрічі Шмигаль визнав, що між офіційним Києвом і Братиславою зберігаються "розбіжності". "Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам", - зазначив він і висловив переконання, що його зустріч з Фіцо "відкриє нову сторінку" в відносинах між двома країнами.

Натомість Фіцо назвав "різні думки" нормою "політичного життя" та запросив Шмигаля якомога швидше відвідати Словаччину. "Ми можемо організувати цю зустріч, скажімо, недалеко від кордону - через ваш порядок денний", - сказав він, запевнивши, що "ми дійсно хочемо вам допомогти".

Словаччина не блокуватиме 50 млрд євро допомоги ЄС

За підсумками зустрічі Шмигаль розповів, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу.

Крім того, словацький прем'єр запевнив "у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України", зазначив Шмигаль.

Про можливу підтримку вступу України до НАТО Шмигаль нічого не написав.

Фіцо обіцяв блокувати вступ України в НАТО

20 січня Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що обіцяв сказати Шмигалю в Ужгороді.

Фіцо також обіцяв привезти з собою до Ужгорода гуманітарну допомогу і вкотре наголосив, що Словаччина на державному рівні не допомагатиме Україні зброєю. При цьому він визнав, що перешкод для комерційних поставок озброєнь немає.

Фіцо: У Києві немає війни

Напередодні візиту в Україну, після чергового масованого ракетного удару РФ по Україні 23 січня, Фіцо заявив, що в Києві "абсолютно нормальне життя".

"Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром України в Ужгороді? Я не бачу різниці. Ви справді думаєте, що в Києві йде війна? Ви ж не серйозно. Тому їдьте туди, і ви побачите, що в цьому місті є нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав він.