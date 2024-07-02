Україна та Угорщина готують договір про співробітництво

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський та угорський прем'єр Віктор Орбан домовилися працювати над угодою про співробітництво.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський домовилися напрацювати угоду про співробітництво, яка дозволить налагодити відносини між країнами. Про це лідери повідомили у вівторок, 2 липня, на спільному з брифінгу в Києві, передає кореспондентка DW.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", - сказав Орбан.

За його словами, країни намагаються подолати минулі розбіжності і зосередитися на майбутньому. "Є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати. Про які ми вели перемовини під час попередніх років також. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань. Пан президент (Зеленський. - Ред.) сказав, що ми провели конструктивні перемовини", - сказав він. Крім того, угорський прем'єр наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки. "Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно з нашими можливостями, і ми для цього хочемо мати відповідні умови", - сказав він та додав, що Угорщина має намір допомагати Україні у період свого головування у Раді ЄС.

Також Орбан вказав на необхідність забезпечення прав угорської меншини в України. Разом з тим він наголосив на необхідності допомоги українським біженцям і привітав пропозицію Зеленського щодо створення української школи в Угорщині.

Орбан запропонував Зеленському припинення вогню

Водночас Орбан попросив Зеленського припинити вогонь, щоб почати перемовини з Росією. "Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, перервати вогонь. І потім почати продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин", - сказав Орбан.

При цьому угорський прем'єр зазначив, що війна РФ проти України дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

Зеленський: Україна потребує справедливого миру

Своєю чергою Зеленський наголосив, що Україна потребує "справедливого миру" у війні проти РФ. "Ми цінуємо, що ваш візит відбувається відразу після початку головування Угорщини в Європейському Союзі. Це яскраве свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, наскільки важливо принести в Україну справедливий мир", - сказав український лідер і додав, що для Європи важливо зберегти військову підтримку України.

Український президент також висловив упевненість, що зміст діалогу з Орбаном може стати основою для нового двостороннього документа між державами. "Документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі", - наголосив він.

Крім того, за словами Зеленського, під час зустрічі обговорювалися "найбільш принципові питання наших сусідських відносин - торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктурні та енергетичні питання". "Говорили і про гуманітарну сферу - про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині", - зазначив президент.

Також Зеленський опублікував відео із зустрічі з Орбаном.

Нагадаємо, Орбан прибув до Києва вранці 2 липня з неанонсованим візитом. Востаннє прем'єр-міністр Угорщини був в Україні з офіційним візитом у 2012 році. Орбан та Зеленський вже кілька разів зустрічалися за межами України. Зокрема, вони провели короткі переговори на саміті Євросоюзу у Брюсселі у червні. А у грудні 2023 року Зеленський і Орбан "максимально відверто" поговорили під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Орбан позиціонує себе як прибічник якнайшвидшого досягнення миру в Україні. У рамках своєї позиції він неодноразово висловлювався проти постачання зброї Києву та за зняття санкцій із Москви.