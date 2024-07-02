Навіщо Орбан і Ко створюють у Європарламенті нову фракцію

Віктор Орбан, Андрей Бабіш та Герберт Кікль закликали всіх ультраправих Євросоюзу приєднатися до нової фракції в ЄП "Патріоти за Європу". Для чого?

"Патріотичний маніфест". Документ з такою назвою підписали минулої неділі, 30 червня, у Відні троє європейських діячів: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та голова Австрійської партії свободи (АПС) Герберт Кікль (Herbert Kickl). Орбана, Бабіша та Кікля об'єднує не лише географічна близькість їхніх країн, а й ідеологічна спорідненість партій, які вони очолюють.

На виборах до Європарламенту 9 червня ці три партії - угорська "Фідес", АПС та чеський рух АNО ("Акція незадоволених громадян") отримали кожна у своїй країні найбільшу кількість голосів виборців. Виступаючи у Відні перед журналістами, їхні лідери оголосили про намір створити у Європарламенті нову правопопулістську фракцію - "Патріоти за Європу".

Для фракції в ЄП потрібні депутати із семи країн

У 2021 році депутати від "Фідес" вийшли з фракції консервативної Європейської народної партії і до жодної іншої так і не приєдналися. Австрійська партія свободи поки входить до складу фракції європейських правопопулістських партій "Ідентичність і демократія". А чех Андрей Бабіш нещодавно оголосив про розрив із ліберальною фракцією "Оновлюючи Європу".

Андрей Бабіш, Герберт Кікль і Віктор Орбан у Відні, 30 червня 2024 року Фото: TOBIAS STEINMAURER/APA/picturedesk.com/picture alliance

"Фідес" має у Європарламенті 11 депутатів, чеська АNО - сім, АПС - шість. Разом - 24 мандати з 705 наявних у Європарламенті. Згідно з парламентським регламентом, статус фракції з усіма належними йому привілеями може отримати група депутатів чисельністю не менше 23 людей. Цьому критерію новий тристоронній правопопулістський союз відповідає.

Але є ще один критерій: у фракції Європарламенту мають бути депутати щонайменше із семи країн. Відповідно Орбану, Бабішу і Кіклю конче потрібні однодумці ще з чотирьох країн Європейського Союзу. Хто міг би скласти їм компанію, причому зробити це швидко? Адже днями спливає термін подання заявок на фракційний статус.

Хто приєднається до "Патріотів за Європу"?

Одним із потенційних партнерів оглядачі називають консервативну польську партію "Право і справедливість" (PiS). Представник цієї партії, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, залишив без відповіді питання про те, чи мають намір його однодумці залишатися й надалі у складі фракції крайніх правих "Європейських консерваторів і реформістів", якою керує прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні - лідерка правопопулістської партії "Брати Італії".

Ще кандидатами в "Патріоти за Європу" називають євродепутатів із правоцентристської Словенської демократичної партії колишнього прем'єр-міністра Янеза Янші, а також виключених із соціал-демократичної фракції Європарламенту "Прогресивний альянс соціалістів та демократів" однопартійців прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Орбан і Ко можуть також розраховувати на представників дрібних, але близьких за духом партій з інших країн ЄС. А що з "Альтернативою для Німеччини" (АдН)?

"Альтернатива для Німеччини" шукає союзників

Слід нагадати, що внаслідок скандалів із головними кандидатами німецьких правих популістів на виборах до Європарламенту депутати АдН були виключені з його правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія". Чи можуть вони у новому складі ЄП влитися до лав "Патріотів за Європу"?

Співголови АдН Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Співголова АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel), відповідаючи у середині червня на запитання кореспондента інформаційного агентства AFP, сказала, що після виключення з "Ідентичності та демократії" її партія шукатиме в Європарламенті нових союзників. А минулої неділі, 30 червня, у кулуарах чергового з'їзду АдН в Ессені її представник заявив, що створення нової фракції "Патріоти за Європу" "відкриває нові можливості для співпраці з іншими партіями".

За його словами, європейський партійний ландшафт на правому фланзі почав рухатися, що надає "Альтернативі для Німеччини" різні варіанти "на цьому ринку". Який з них в АдН вважають кращим він не уточнив. За оцінкою спостерігачів, однак, для "Фідес" Віктора Орбана співіснування з німецькими правими популістами в одній фракції Європарламенту - не варіант.

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Плани "патріотів" у Європарламенті

За словами Андрея Бабіша, головною метою їхньої нової фракції в Європарламенті є захист національного суверенітету країн-членів від втручання центральних інституцій ЄС, припинення нелегальної імміграції та скасування заходів щодо захисту клімату, вжитих в ЄС у рамках природоохоронної програми Green Deal ("Зелена угода") .

Віктор Орбан сподівається, що "Патріоти за Європу" стануть найпотужнішою політичною силою на крайньому правому фланзі депутатського корпусу Європарламенту. "Наш ліміт - це небо", - без зайвої скромності заявив угорський прем'єр, а Герберт Кікль порівняв майбутню фракцію з "ракетою-носієм", здатною підняти на високу орбіту крайніх правих із різних країн Європи.

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Шанси "ультраправого інтернаціоналу"

На рівні ЄС вже давно робляться спроби створити своєрідний "правий інтернаціонал", об'єднавши під одним дахом правих популістів та рештуультраправих. Поки вони роз'єднані та представлені в Європарламенті двома фракціями - "Ідентичність і демократія" та "Європейські консерватори та реформісти", а також позафракційними депутатами, як-от, наприклад, представники німецької АдН.

У разі створення об'єднаної ультраправої фракції вона стала б другою за кількістю у Європарламенті з відповідною вагою під час ухвалення рішень. Поки, однак, такий план видається спостерігачам нереальним саме через те, що правопопулістським і праворадикальним партіям із різних країн важко знаходити спільну мову, оскільки кожна з них обстоює насамперед національні інтереси своїх країн.

Скандали з правими на виборах у Європі - "Європа у фокусі" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

План створення фракції "Патріотів за Європу" свідчить не про зближення таких партій з різних країн, зазначає, зокрема, німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, а, швидше, про подальше роздроблення цього політичного спектру: на правому фланзі від консервативної "Європейської народної партії" тепер не два, а цілих чотири угруповання - дві чинні фракції, одна майбутня і ще "Альтернатива для Німеччини" сама по собі.