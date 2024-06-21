В ЄП вимагають від партії Орбана заяви про підтримку України

Якщо партія угорського прем'єра "Фідес" хоче доєднатись до блоку ЄКР у Європарламенті, її попросять в письмовій формі засвідчити підтримку України, заявив очільник блоку Нікола Прокаччіні.

Партію "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана попросять надати письмову заяву про підтримку України, якщо вона хоче приєднатися до групи Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР), заявив співголова групи Нікола Прокаччіні, повідомляє Euroactive.

Прокаччіні пояснив, що це стосується також румунської ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR), яка приєдналася до консерваторів ЄС цього тижня. "Ми попросили AUR зробити офіційну письмову заяву про односторонню підтримку української справи. Без цього приєднання до групи ЄКР було б неможливим, оскільки ми завжди підтримували Київ", - заявив Прокаччіні. "Якщо в майбутньому Орбан також захоче приєднатися до консерваторів, йому доведеться зробити те ж саме", - пояснив Прокачіні.

Як нагадує видання, цього тижня до ЄКР приєдналися нові члени, зокрема з партії "Данські демократи", болгарської партії "Є такий народ", литовської партії "Союз селян і зелених", французькі депутати від партії "Реконкіста", а також AUR.

З новими членами ЄКР стала третьою за чисельністю групою в Європарламенті, обігнавши ліберальну партію "Оновити Європу".

"Фідес" і ЄКР ведуть переговори вже протягом декількох місяців, наголошують у виданні, однак приєднання AUR було негативно сприйнято правлячою партією Угорщини.

"Фідес" ніколи не буде ділити групу в Європейському парламенті з такою партією AUR. - Ред.). Це не підлягає обговоренню", - заявив Золтан Ковач, прессекретар угорського прем'єр-міністра, маючи на увазі крайню позицію румунської націоналістичної партії щодо угорської меншини в країні.

ЄКР обиратиме своє керівництво на установчих зборах 26 червня.