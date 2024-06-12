Угорщина не блокуватиме рішення НАТО щодо допомоги Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовились у Будапешті: Угорщина жодним чином не братиме участі в ініціативах НАТО щодо підтримки України, але й не буде їх блокувати.

Угорщина не блокуватиме рішення Північноатлантичного альянсу (НАТО) щодо надання допомоги Україні, запевнив прем'єр-міністр Віктор Орбан у середу, 12 червня, під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Будапешт.

Водночас, за словами Столтенберга, угорські гроші та персонал не будуть використовувати для підтримки України, і він "приймає цю позицію".

"Ми з прем'єр-міністром домовились сьогодні, що Угорщина не блокуватиме інших членів Альянсу, щоб погодити зобов'язання щодо фінансової підтримки України та провідної ролі НАТО в координації підтримки України", - сказав генсек.

Орбан привітав "важкі, але конструктивні переговори" зі Столтенбергом, заявивши, що отримав гарантії: Угорщині не доведеться брати участь у військових діях за межами своєї території. "Угорщина не буде ні вносити гроші, ні посилати людей на цю війну, і угорська територія не буде використовуватися для участі в цій війні", - сказав він.

Читайте також: Орбан: Україна має бути буферною зоною між Росією і ЄС з НАТО

Компроміс перед самітом НАТО

Столтенберг зараз працює над створенням місії для координації постачання військової допомоги Україні, а також довгострокового фонду підтримки обороноздатності України.

Досі координацією поставок озброєнь займалися США в так званому форматі "Рамштайн", активізацію ж зусиль НАТО в цьому напрямі пояснюють намаганням забезпечити безперебійне продовження військової допомоги Україні на випадок обрання восени президентом США Дональда Трампа та зміни ним політики з цього питання.

Фонд підтримки, за задумом Столтенберга, гарантуватиме Україні щорічну допомогу на 40 мільярдів євро.

Очікується, що Столтенберг представить детальні пропозиції країнам-членам щодо цих ініціатив на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Всі рішення НАТО мають ухвалюватись одноголосно, тож був ризик вето з боку Угорщини.

"Прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, що дозволить іншим союзникам рухатися вперед. Я впевнений, що коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні, ми зможемо остаточно узгодити ці питання", - сказав генсек.

Читайте також: Україну не запросять в НАТО на саміті в липні - Cтолтенберг