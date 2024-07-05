Орбан прилетів до Путіна в Москву з "миротворчою місією"

Попри різку критику лідерів Євросоюзу, прем'єр Угорщини, яка зараз головує в Раді ЄС, прибув у Росію говорити про війну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів у п'ятницю, 5 липня, в Москву на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним

"Мирна місія продовжується. Друга зупинка - Москва", - написав у соціальній мережі Х Орбан, який днями приїздив в Україну на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Після приїзду Орбана в Москву речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Путін говоритиме з угорським прем'єром про "конфлікт в Україні" та інші теми.

Попри те, що ЗМІ дізналися про плани Орбана приїхати в РФ ще напередодні, ні офіційний Будапешт, ні Москва не підтверджували публічно цю інформацію аж до його прибуття.

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Лідери ЄС: Орбан у Москві нас не представляє, а підриває єдність

1 липня Угорщина перебрала на себе на пів року ротаційне головування в Раді Європейського Союзу. "З такою зустріччю угорське головування закінчується, не встигнувши розпочатися. Здається, Угорщина не зрозуміла своєї ролі", - цитує міжнародна агенція Reuters неназваного дипломата ЄС.

Ще до підтвердження візиту Орбана його плани розкритикував голова Європейської Ради Шарль Мішель та прем'єр Польщі Дональд Туск.

Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель випустив заяву , в якій наголошується, що в Москві Орбан "не представляє ЄС у жодній формі", а його візит "відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією". "Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС і Путіним", - зазначив він головний європейський дипломат і нагадав, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.

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У Європейській Комісії зауважили, що візит Орбана "підриває єдність" ЄС. "Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - написала в Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також зазначив, що візит Орбана "демонструє неповагу до обов'язків головуючого в ЄС і підриває інтереси Євросоюзу". Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв, що підтримка України з боку ЄС не ослабне, попри вчинок Орбана. "Чіткий сигнал блоку полягає в тому, що Україна може розраховувати на нашу солідарність, а Путін не може", - цитує його німецьке агентство dpa.

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Орбан: Миру не досягнути зі зручного крісла в Брюсселі

Сам Орбан у відповідь на критику визнав, що не має мандата на ведення переговорів від імені ЄС, але при цьому заявив, що миру не досягнути "зі зручного крісла в Брюсселі".

"Навіть якщо ротаційне головування в ЄС не дає мандат на ведення переговорів від імені ЄС, ми не можемо сидіти склавши руки і чекати, поки війна чудесним чином закінчиться. Ми будемо слугувати важливим інструментом у здійсненні перших кроків на шляху до миру. Саме в цьому полягає наша миротворча місія", - заявив він.

Як повідомлялося, у Києві Орбан закликав Зеленського до припинення вогню, щоб почати мирні переговори з Росією.

Раніше він неодноразово висловлювався за зняття санкцій з РФ, виступав проти постачання зброї Україні та затримував своїми блокуваннями відповідні рішення.

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