Орбан привітав Путіна з "перемогою" на виборах

Угорський прем'єр Віктор Орбан надіслав листа Володимиру Путіну, в якому привітав того з "перемогою на виборах". Угорщина готова розширювати співпрацю з Росією в сферах, не обмежених міжнародним правом, запевнив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з "перемогою на виборах". Відповідного листа він відправив у четвер, 21 березня, повідомив заступник державного секретаря угорського прем'єра Берталан Хавасі.

За його словами, листа надіслали з нагоди оприлюднення "офіційних результатів виборів" у Росії. У ньому прем'єр Угорщини стверджує, що співпраця його країни з РФ базується на взаємоповазі, і це "дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації", пише угорське видання Іndex .

Також Орбан висловив переконання, що "збереження діалогу є фундаментальною умовою якнайшвидшого встановлення миру". Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з Росією "в галузях, не обмежених міжнародним правом".

Читайте також: Зеленський: Хто привітає Путіна з переобранням - легалізує вбивцю

Недовіра до виборів Путіна

Президентські вибори в РФ тривали з 15 по 17 березня. На них Путін нібито отримав рекордні 87 відсотків голосів.

Західні лідери висловили недовіру до перемоги Путіна. Європейський Союз наголосив на цілій низці чинників, які не дозволяють вважати вибори повноцінними, хоча й не назвав ті нелегітимними. При цьому Євросоюз єдиний у думці, що проведення так званих "виборів" на окупованих РФ територіях України - це грубе порушення міжнародного права.

Більшість світових лідерів відмовилися привітати Путіна з перемогою. Однак знайшлися ті, хто привітав. Серед них - лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Ібрагім Раїсі, лідер боснійських сербів Мілорад Додік, правитель Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Читайте також: ISW: Путін хоче використати заявлену підтримку на виборах для тривалої війни в Україні