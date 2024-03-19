ISW: Путін використає заявлену підтримку для тривалої війни

Ймовірно, Путін і далі намагається створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та тривалої окупації частини України під виглядом "захисту" цивільних людей там, додають аналітики ISW.

Президент Росії Володимир Путін намагається використати заявлену рекордну явку виборців і підтримку своєї кандидатури, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за понеділок, 18 березня.

Аналітики нагадують, що Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії заявила, що Путін на президентських виборах 15-17 березня набрав 87,28 відсотка голосів при явці виборців у 77,44 відсотка, яку в РФ назвали рекордною. Окремо Інститут вивчення війни вказав на те, що ЦВК РФ стверджує, що нібитоПутін набрав від 88,12 відсотка до 95,23 відсотка в ході влаштованого Росією псевдоголосування на окупованих частинах в окупованих частинах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і в Криму.

"Російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна в окупованій частині Україні та, ймовірно, примушували громадян України брати участь у виборах, які за своєю суттю були примусовими, враховуючи велику кількість російських військових, які діяли в окупованій частині Україні", - наголошують аналітики.

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Путін, нагадують в ISW, заявив, що не очікував таких високих результатів виборів в окупованій частині Україні і що результати нібито демонструють, що люди там "вдячні за захист Росії", а отже Росія зробить все, щоб забезпечити "захист" окупованих територій України.

"Ймовірно, Путін і далі намагається створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та тривалої окупації частини України під виглядом "захисту" цивільних людей на окупованій території, загрозу яким становить лише російське вторгнення", - зазначили аналітики.

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Путін знову говорить про створення "санітарної зони"

У своєму звіті ISW окремо вказує на те, що Путін знову згадав про ідею створення так званої "санітарної зони" в Україні. Так, 18 березня Путін відповів на запитання ЗМІ про те, чи потрібно Росії окупувати Харківську область для забезпечення безпеки Бєлгородської області РФ, заявивши, що "не виключає" ідеї створення демілітаризованої "санітарної зони" на підконтрольних Україні територіях у відповідь на останні "трагічні події" на кордоні, ймовірно, маючи на увазі рейди опозиційних російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях.

Путін заявив, що глибина цієї імовірної демілітаризованої зони - "окреме питання", і відмовився обговорювати, які території і коли нібито потрібно зайняти РФ, але зазначив, що Росії може знадобитися демілітаризована зона, яка була б складною для "подолання" Україною за допомогою зброї "переважно іноземного виробництва".

"Раніше Путін наголошував на ідеї демілітаризованої зони, яка відтіснила б Росію та окуповану Росією територію України поза зону дії як української, так і західної зброї. Ця ціль недосяжна, доки Україна залишається незалежною з будь-якою здатністю вести бойові дії, оскільки Путін, швидше за все, претендуватиме на українську територію в демілітаризованій зоні", - зазначають аналітики ISW.