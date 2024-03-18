ЄС засудив "вибори" на окупованих територіях України

ЄС ніколи не визнає ні проведення так званих "виборів" на окупованій території України, ні їхні результати, заявив Жозеп Боррель.

Європейський Союз засудив проведення Росією "голосування" на окупованих територіях України в ході президентських виборів в РФ. Про це йдеться у заяві Верхвоного представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля, яку він зробив від імені всіх 27 країн-членів Блоку, у понеділок, 18 березня.

"Європейський Союз рішуче засуджує незаконне проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України: в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що так звані "вибори" на цих територіях є ще одним явним порушенням Росією міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"ЄС повторює, що не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих "виборів" на території України, ні їхні результати. Вони недійсні і не можуть мати жодних юридичних наслідків", - заявив Боррель.

Водночас політичне керівництво РФ та особи, причетні до організації цих псевдовиборів будуть відповідати за свої незаконні дії, зазначив він.

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Вибори в умовах політрепресій

Водночас, Боррель наголосив, що вибори президента РФ, які проходили з 15 до 17 березня, відбулися в умовах систематичних внутрішніх репресій щодо опозиційних політиків, громадянського суспільства, незалежних ЗМІ і з застосуванням репресивного законодавства та політично обумовлених тюремних вироків. Все це позбавило російських виборців можливості реального вибору та сильно обмежило їхній доступ до точної інформації, констатує Боррель.

Голова єропейської дипломатії заявив, що ЄС "шкодує" про рішення російської влади не запросити спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі та Бюро демократичних інститутів і прав людини на вибори. "Це суперечить зобов’язанням Росії перед ОБСЄ та позбавило російських виборців та інституцій неупередженої та незалежної оцінки цих виборів", - йдеться в заяві Борреля.

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