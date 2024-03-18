Захід висловив недовіру до перемоги Путіна на виборах

Західні лідери негативно висловилися щодо президентських виборів в РФ і перемоги Володимира Путіна в них. Проте низка лідерів дружніх Кремлю держав привітали його з переобранням.

Західні лідери висловили недовіру до перемоги Володимира Путіна на президентських виборах в Росії. Водночас голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила у понеділок, 18 березня, про те, що, за даними підрахунку 99 відсотків голосів, за Путіна проголосували "майже 76 мільйонів людей", назвавши це "рекордною цифрою", повідомили російські ЗМІ.

США і Німеччина: Вибори в РФ не є ні вільними, ані чесними

Так, речник Ради нацбезпеки Білого дому заявив, що "вибори, очевидно, не є ні вільними, ні справедливими, враховуючи, як Путін ув'язнив політичних опонентів і не дозволив іншим балотуватися проти нього".

Міністерство закордонних справ Німеччини ще напередодні у соціальній мережі X теж вказало, що "псевдовибори в Росії не є ані вільними, ані чесними, результат нікого не здивує". "Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є черговим порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві МЗС ФРН.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у понеділок, 18 березня, заявила, що виборчий процес в РФ демонструє "огидну поведінку Путіна щодо власного народу". "Вибори в Росії були виборами без вибору", - додала вона, цитує AFP.

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Великобританія: Путін вкрав вибори

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон у соцмережі X теж вказав на "відсутність вибору у виборців і відсутність незалежного моніторингу Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ)". "Не так виглядають вільні та чесні вибори", - наголосив він.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, своєю чергою, заявив, що "Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде".

"Великобританія працюватиме з союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективнупідтримку України. Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів і автократів, інакше вони продовжать красти ще більше", - заявив він у соцмережі X.

Франція і Польща заявили про посилення репресій у РФ

Міністерство закордонних справ Франції у своїй заяві вказало, що переобрання діючого президента РФ відбулося в умовах "репресій", а також привітало "багатьох" росіян, які продемонстрували свою опозиційну позицію, пише AFP.

"Умови для вільних, плюралістичних і демократичних виборів не були дотримані", - заявили в МЗС Франції, наголосивши, що триденне голосування відбулося на тлі "посилення репресій щодо громадянського суспільства та всіх форм опозиції до режиму".

МЗС Польщі у своїй заяві наголосило, що репресії щодо політичної опозиції, громадянського суспільства, неурядових організацій та незалежних ЗМІ в Росії значно посилился після початку повномасштабного вторгнення в Україну. "Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи та права, зокрема політичні, військова цензура, політично мотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які виражають антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можуть вважатися ні вільними, ні чесними", - йдеться в заяві польського МЗС.

В МЗС Чехії назвали вибори в РФ "фарсом і пародією"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, своєю чергою, зазначив, що перемога Путіна не є легітимною, оскільки люди не були вільними у виборі. "У цій атмосфері несвободи точно не може бути виборів", - наголосив він, цитує Reuters.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також заявив, що "вибори не були ані вільними, ані чесними", а очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав їх "фарсом і пародією". "Це були вибори президента Росії, які показали, як цей режим пригнічує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, опозицію", - цитує його AFP.

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Зеленський: Цю людину слід судити в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що "російський диктатор імітує чергові вибори". "Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю, 17 березня.

Зеленський наголосив, дії Росії на окупованій території України є злочином і за все має бути "справедлива відплата". "Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі - саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - сказав Зеленський.

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкнала також назвав виблри в Росї "фарсом" і заявив, що це процес не був "демократичним виборчим процесом". " Це було просто призначення Путіна на посаду лідера Росії. І це не були легітимні вибори. А законне місце для Путіна – в Гаазі як воєнного злочинця", - цитує його "Укрінформ".

Хто привітав Путіна з перемогою

Втім низка світових лідерів привітали Путіна з перемогою. Серед них - президент Китаю Сі Цзіньпін, який у посланні Путіну сказав, що його переобрання "повністю відображає підтримку російського народу", пише AFP з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Також він додав: "Китай надає великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий підтримувати тісні контакти з Росією для сприяння стійкому, здоровому, стабільному та поглибленому розвитку (двосторонніх зв'язків)".

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Президент Ірану Ібрагім Раїсі також привітав Путіна з "вирішальною" перемогою на президентських виборах, пише AFP з посиланням на іранські державні ЗМІ. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, як повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР, також надіслав послання Путіну, вітаючи його з переобранням.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що "сербський народ із радістю зустрів перемогу президента Путіна, оскільки бачить у ньому великого державника та друга, на якого ми завжди можемо розраховувати", повідомляє AFP. Привітав Путіна і президент Венесуели Ніколас Мадуро: "Наш старший брат тріумфував, що є добре для світу".

З перемогою Путіна вітали також правитель Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляють російські ЗМІ.

