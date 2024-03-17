Перші результати "виборів" президента РФ: у Путіна - 88%

Російський екзитпол "показав", що Путін "переможе" з 87 відсотками голосів. ЦВК РФ "підрахувала" вже чверть бюлетенів - у Путіна 88%.

Після закриття виборчих дільниць на "виборах" президента Росії в неділю, 17 березня, Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) оголосив результати свого екзитполу, згідно з якими Володимир Путін "перемагає" з 87 відсотками голосів.

На другому місці Микола Харитонов з Комуністичної партії (4,6%), на третьому - Владислав Даванков (4,2%) з партії "Нові люди", на четвертому - Леонід Слуцький з ЛДПР (3%). Інших кандидатів на виборах не було, зокрема - жодного опозиційного чи антивоєнного.

За даними Центральної виборчої комісії РФ, після "опрацювання" близько 25 відсотків бюлетенів Путін набирає 88% голосів, Харитонов - близько 4%, Даванков - 3,7%, Слуцький - майже 3%.

За даними російської ЦВК, явка на виборах склала понад 73 відсотки.

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