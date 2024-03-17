Полудень проти Путіна: в Росії затримали десятки людей

В останній день "виборів президента Росії" затримали десятки людей. До акції "Полудень проти Путіна" закликали опозиціонери, зокрема прихильники покійного Олексія Навального.

У третій та останній день "виборів президента Росії", в неділю, 17 березня, на акціях протестів проти Володимира Путіна затримали десятки людей.

Правозахисна організація "Овд-Інфо" станом на 15:00 нарахувала щонайменше 65 затримань у 16 російських містах. Найбільша кількість затриманих - у Казані (26 людей), далі йдуть Москва та Санкт-Петербург (14 і шість людей відповідно).

До акції під гаслом "Полудень проти Путіна" закликали російські опозиціонери, зокрема команда покійного противника Кремля Олексія Навального. Вони просили прийти на виборчі дільниці рівно о 12:00 за місцевим часом, щоб продемонструвати невдоволення переобранням Путіна.

За даними місцевих ЗМІ, на низці дільниць в цей час вишикувались черги, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Новосибірську, Челябінську, Омську. В Кірові затримали жінку, яка прийшла з чотирма гвоздиками "на згадку про смерть свободи", в Уфі - чоловіка, який намагався кинути у виборчу скриньку фото Навального, а в Москві - члена дільничної комісії, який прийшов у футболці з написом "Навальний".

Тисячі росіян стояли в полудень у чергах з кордоном. Деякі з них тримали антипутінські та антивоєнні транспаранти. У Кишиневі в двір посольства РФ, де проходить голосування, невідомий кинув "коктейль Молотова".

Протест проти Путіна в Празі, Чехія Фото: Vit Simanek/CTK/picture alliance

Протест проти переобрання Путіна в Тбілісі, Грузія Фото: DW

Водночас, як повідомляють кореспонденти DW, у Бонні в такій черзі стоїть багато росіян, які не підтримують акцію, та є прихильниками путінського режиму. Останні співали військові пісні, гімн РФ і ображали проукраїнських активістів. У Берлін до посольства прийшла вдова Навального Юлія, якій багато присутніх виражали свою підтримку.

Навальна біля посольства РФ у Берліні Фото: DW

Російська центральна виборча комісія стверджує, що по країні явка вже перевищила 60 відсотків.

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