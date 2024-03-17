Зеленський: Імітація виборів Путіна не може бути легітимною

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту після імітації виборів у Росії забезпечити, що Володимир Путін закінчить на лаві підсудних у Гаазі.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "немає та не може бути жодної легітимності в імітації виборів" президента Росії.

"Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю, 17 березня.

Він подякував "кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть речі своїми іменами". "Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного - справедливості. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі - саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - сказав Зеленський.

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Перші результати "виборів" президента РФ: у Путіна - 88% голосів

Після закриття виборчих дільниць на "виборах" президента РФ Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) оголосив результати свого екзитполу, згідно з якими Путін "перемагає" з 87 відсотками голосів.

На другому місці Микола Харитонов з Комуністичної партії (4,6%), на третьому - Владислав Даванков (4,2%) з партії "Нові люди", на четвертому - Леонід Слуцький з ЛДПР (3%). Інших кандидатів на "виборах" не було, зокрема - жодного опозиційного чи антивоєнного.

За даними Центральної виборчої комісії РФ, після "опрацювання" близько 25 відсотків бюлетенів Путін набирає 88% голосів, Харитонов - близько 4%, Даванков - 3,7%, Слуцький - майже 3%. Явка на виборах, за даними російської ЦВК, склала понад 74 відсотки.

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