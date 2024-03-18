Штайнмаєр і Шольц відмовилися вітати Путіна

У Росії немає вільних виборів, тож і вітати "переможця" не будуть ані президент Штайнмаєр, ані канцлер Шольц, наголосили в Берліні. У МЗС Німеччини також запевнили, що не вживатимуть жодних титулів щодо Путіна.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) не вітатиме Володимира Путіна з оголошеним владою РФ результатом підрахунку голосів на виборах президента Росії.

Таку заяву зробила в понеділок, 18 березня, речниця президента ФРН Керстін Ґаммелін (Cerstin Gammelin) у коментарі виданню Tagesspiegel. "Жодного листа Путіну не буде", - сказала вона.

2018 року Штайнмаєр привітав Путіна з переобранням, попри те, що той тоді вже анексував Крим, вів війну на Сході України та фальсифікував результати виборів, нагадує німецьке видання Bild.

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Шольц теж не збирається вітати Путіна

Так само заступниця речника німецького уряду Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann) запевнила, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) теж не вітатиме Путіна.

"Канцлер не вітав, і, як ви знаєте, ми не вважаємо ці так звані "вибори" в Росії, які відбулися у вихідні, ні вільними, ні чесними. Результат був однозначно відомий заздалегідь. За нашою оцінкою, ці вибори не були демократичними: справжні опоненти були недопущені, панувала атмосфера залякування, були затримання, у Росії немає свободи думок. Росія сьогодні, як уже заявив канцлер, - це диктатура й авторитарно керується Володимиром Путіним", - зазначила вона.

Крім того, представниця уряду Німеччини засудила факт проведення "виборів" на окупованих українських територіях. "На наш погляд, вкрай проблематично і заслуговує осуду проведення виборів в українських регіонах, які окуповані Росією. Ми в жодному разі не визнаємо це. Лише Україна має право проводити вибори на цих теренах. Такою є наша оцінка цих так званих виборів і саме тому канцлер не привітав (Путіна. - Ред.)", - пояснила вона.

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МЗС Німеччини не вживатиме щодо Путіна жодних титулів

Водночас речник міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Себастьян Фішер (Sebastian Fischer) заявив під час пресконференції, що його відомство не позначатиме Путіна "президентом або правителем". За його словами, останнім часом МЗС використовує лише прізвище Путін, без офіційного титулу.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала президентські вибори в Росії "виборами без вибору". Виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок, вона зазначила: "Виборчий процес не тільки демонструє огидну поведінку Путіна щодо власного народу, але й порушує статут Організації Об'єднаних Націй".

Водночас Бербок віддала належне російським громадянам, які висловили протест проти Путіна під час виборів, визнавши що "на цих вихідних багато росіян чітко дали зрозуміти, що вони не згодні з цим російським президентом", передає dpa.

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