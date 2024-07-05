В ЄС стурбовані планами Орбана поїхати в Москву

За даними ЗМІ, прем'єр Угорщини, яка нині головує в Євросоюзі за ротацією, Віктор Орбан має намір прибути в Росію 5 липня. Його європейські колеги стривожені цією звісткою.

У Брюсселі занепокоєні повідомленнями про плани прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия країна з 1 липня прийняла головування в Раді Європейського Союзу, здійснити візит до Москви.

"Головування в Раді ЄС за принципом ротації не дає повноважень вести діалог із Росією від імені ЄС", - заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Він нагадав, що Рада ЄС займає чітку позицію щодо: "РФ - агресор, Україна - жертва". "Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", - наголосив він у дописі в соціальній мережі Х.

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав: "Чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою, прем'єр-міністре Вікторе Орбане, чи можуть?"

Про те, що угорський прем'єр планує відвідати Росію всього за кілька днів після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомили з посиланням на неназвані джерела журналіст видання VSquare Саболч Пані та угорська редакція "Радіо Свободи". За їхніми даними, візит Орбана в Москву запланований на п'ятницю, 5 липня, а супроводжувати його буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Офіційно про цей візит ні Угорщина, ні Росія не повідомляли.

Орбан закликав Зеленського негайно припинити вогонь

Під час візиту в Київ Орбан закликав Зеленського до припинення вогню, щоб почати мирні переговори з Росією.

Раніше Орбан неодноразово висловлювався за зняття санкцій з РФ і виступав проти постачання зброї Україні.

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