Чого прагнув досягти Орбан під час візиту в Україну?

Віктор Орбан під час візиту до столиці України запропонував Зеленському подумати про припинення вогню. У Києві наголосили, що хочуть лише "справедливого миру". Чого прагне Орбан?

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у вівторок, 2 липня, не могла бути легкою, але обидва лідери посміхалися, коли тиснули один одному руку перед камерами.

"Я попросив українського президента (Зеленського. - Ред.) подумати про те, чи можемо ми змінити порядок денний, прискорити мирні переговори, спочатку припинивши вогонь", - сказав Орбан у короткій заяві для преси разом із Зеленським у Києві під час свого першого візиту до української столиці з часу повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

"Припинення вогню, яке можна було б прив'язати до певної дати, дало б шанс прискорити мирні переговори", - пояснив свою думку Орбан - лідер країни-члена ЄС, що підтримує найбільш дружні й найтепліші відносини з Росією, який раніше часто опирався запровадженню санкцій проти кремлівських чиновників та пакетів військової допомоги ЄС для України. Після зустрічі з Зеленським у Києві угорський прем'єр повідомив, що вдячний за переговори та "чесні відповіді" українського президента.

Орбан і Зеленський під час зустрічі в Києві Фото: Zoltan Fischer/Büro des ungarischen Ministerpräsidenten/MTI/AP/dpa

Україна згодна лише на "справедливий мир"

Сам Зеленський під час свого виступу не відповів на пропозицію Орбана, говорячи лише про бажання "справедливого миру". Раніше президент України вже пояснював, що припинення вогню лише дозволить Росії переозброїтися і не призведе до тривалого припинення війни.

Коментарі до заяв Орбана пролунали дещо згодом з Офісу президента України. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, в ефірі телемарафону, зокрема, зазначив: "Президент України, безумовно, дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свою думку... Він вислухав співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію. Позиція України досить чітка, зрозуміла і відома. Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче для себе миру. Це логічно. Для цього в нас є інструмент - Саміт миру, який відбувся, і готуємося до другого", - зазначив Жовква, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна" .

Заступник керівника ОФісу президента Украхни Ігор Жовква (архівне фото) Фото: DW

Згодом заяви Орбана щодо миру прокоментував і сам керівник ОП Андрій Єрмак. Перебуваючи з візитом у Вашингтоні, Єрмак заявив, що Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти "справедливого миру". "Ми не готові йти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - наголосив Єрмак, слова якого наводить агенція Reuters .

Складні відносини між Києвом і Будапештом

У відносинах між Орбаном, який є критиком допомоги Києву, та Зеленським давно панує напруженість. Угорський лідер також звинувачує Україну в утисках мовних та освітніх прав близько 150 тисяч етнічних угорців, котрі компактно проживають в Україні. До минулого тижня його опозиція затримувала початок переговорів про вступ України до ЄС. Наступні пів року Будапешт головуватиме на самітах ЄС та міністерських зустрічах, просуваючи спільний порядок денний блоку. "Мета угорського головування - сприяти вирішенню викликів, що стоять перед Європейським Союзом. Тож моя перша поїздка привела мене до Києва", - написав Орбан у вівторок на своїй Facebook-сторінці .

Чого прагне Орбан?

Альберто Алеманно, аналітик з Паризького університету HEC, одразу ж звинуватив Орбана в тому, що той переступив межу. "Попри зовнішню видимість, нинішній призначений на ротаційні основі голова Ради ЄС, Віктор Орбан НЕ представляє 27 країн-членів ЄС у питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики. Будь-яке інше твердження в кращому разі є суто видимістю, а в гіршому - зловживанням", - написав Алеманно у соцмережі X.

Але чи може візит Орбана до Києва бути сигналом про зміну політики Орбана, просто про намір діяти примирливіше під час головування в ЄС? На думкуАндреаса Бока (Andreas Bock) з Європейської ради з міжнародних відносин, це малоймовірно. "Його політика дуже сильно керована інтересами. Хоча обговорення шляхів припинення війни має вирішальне значення, заклик Орбана до припинення вогню не допоможе, оскільки українці погодяться лише на справедливий мир. Він, швидше за все, продовжить свою політику дружби з Росією, Китаєм і Трампом", - зазначив Бок у письмовому коментарі для DW.

"У той час, як багато європейських лідерів вже здійснили візити солідарності до Києва, Орбан жодного разу там не був. Тепер він хоче використати головування Угорщини в ЄС як платформу для мирних пропозицій, які значною мірою вигідні Росії", - вважає аналітик.