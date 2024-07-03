США - Орбану: Для припинення вогню РФ має вийти з України

У Державному департаменті США відповіли прем'єру Угорщини, який попросив у Києві Володимира Зеленського "подумати про те, чи не можна зупинити вогонь, а потім вести переговори з Росією".

Задля припинення вогню в Україні війська РФ мають покинути українську територію, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведан Патель в ніч на середу, 3 липня, на прохання прокоментувати пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За його словами, це спільна позиція США та країн-НАТО. "Я залишу Угорщині право прояснити коментарі Орбана... Ми і НАТО однозначні: існує лише одне рішення - РФ покидає українську територію... Ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, має докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", - наголосив Патель.

Орбан у Києві закликав Зеленського до припинення вогню

Напередодні, 2 липня, під час свого першого за багато років візиту в Київ Орбан закликав президента України Володимира Зеленського подумати про невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз. Він додав, що не виступає проти української "формули миру", проте вважає її задовгою в реалізації.

"Я розповів пану президенту, що його ініціативи потребують багато часу через правила міжнародної дипломатії. Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", - сказав Орбан.

Офіс президента: Зеленський дав Орбану висловитися

Зеленський під час спільної пресконференції з Орбаном не коментував ці слова, але зауважив, що під час "саміту миру" Угорщина підтримала українські ініціативи.

Як розповів згодом в ефірі національного телемарафону заступник голови Офісу президента з зовнішньої політики Ігор Жовква, Зеленський дав Орбану висловити свої думки: "Президент вислухав співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію. Позиція України доволі чітка, зрозуміла і відома".

Він додав, що для досягнення миру Україна має відповідний саміт, підготовка до другої зустрічі в рамках якого зараз ведеться, і що проєкт мирного плану Україна готуватиме з тими державами, які до цього готові. "І Угорщина також до цього готова. А далі, у разі, якщо агресор дослухатиметься до цього плану, говоритиме про нього, а не говоритиме мовою ультиматумів, то так, під час другого саміту ми можемо говорити, що представники РФ можуть у тому чи іншому порядку бути присутніми. Ось про це говорив сьогодні президент", - розповів Жовква.