Чиї інтереси висловив Орбан під час візиту до Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відвідав Київ 2 липня - вперше за час вторгнення Росії, - запропонував президенту України Володимиру Зеленському оголосити невідкладне припинення вогню на лінії зіткнення з російською армією. "Я попросив українського президента подумати про те, чи ми можемо змінити порядок денний, пришвидшити мирні переговори, спочатку припинивши вогонь", - сказав Орбан у заяві для преси після двосторонніх переговорів із Зеленським.

І хоча візит очільника угорського уряду мав статус робочого і його головною метою було обговорення вимог Будапешта щодо особливих прав угорської нацменшини на Закарпатті,в українську столицю Орбан прибув ще й у ролі голови Ради Європейського Союзу. Він наголосив, що війна в Україні "впливає на безпеку Європи", і, оскільки наступні шість місяців Угорщина головуватиме в ЄС, то зі своїм першим візитом він вирішив приїхати саме в Київ, адже мир - це важливе питання. Але чи мав Віктор Орбан право говорити від імені всього ЄС, висуваючи Україні подібні пропозиції?

Читайте також: Чого прагнув досягти Орбан під час візиту в Україну?

Мандата говорити від імені ЄС у Орбана не було

Віктор Орбан не мав офіційного мандата Брюсселя на те, щоб оголошувати подібні мирні ініціативи, хоча про його намір відвідати Київ лідери країн Євросоюзу, безперечно, знали, повідомив DW на умовах анонімності європейський дипломат, який працює в місії ЄС в Україні. "Цей візит був певною мірою гібридним, адже в ході переговорів Орбан і Зеленський обговорювали переважно двосторонні відносини, які зараз переживають дуже складний етап. Але, з іншого боку, приводом для візиту став все ж початок головування Угорщини в ЄС", - зазначив співрозмовник. Він наголосив, що в офісі президента України пропозиції Орбана про припинення вогню з РФ сприйняли "виключно як ініціативу Будапешта, а не як послання від імені всього ЄС".

Зовнішню політику ЄС визначає Європейська рада та верховний представник Євросоюзу у закордонних справах, нагадала заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann). Тому в Берліні виходять із того, що Віктор Орбан зробив заяву про припинення вогню як прем'єр-міністр Угорщини. "Ми переконані, що жодна країна не зацікавлена ​​у справедливому та міцному мирі більше, ніж сама Україна. Однак ми також вважаємо, що саме по собі припинення вогню без відведення російських військ було би примусом до миру", - заявила Гоффманн, на пресконференції 3 липня, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Читайте також: Берлін - Орбану: Припинення вогню зафіксувало б нелегальні анексії РФ

2 липня Орбан вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Україну. До цього він і Зеленський перетиналися на полях європейських заходів Фото: The Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Головування в ЄС як політична сцена для Орбана

Відповідно до європейських договорів, роль головування певної країни в ЄС полягає у тому, щоб бути "чесним посередником між державами-членами для просування європейського законодавства, а ми нині перебуваємо між законодавчими процесами". "Таким чином, головування в ЄС дає Орбану мало влади, але він, схоже, з першого дня був налаштований на те, щоб використовувати президентство як політичну сцену для просування своїх ідей", - вважає Марія Іонела Чіолан, наукова співробітниця з питань європейської зовнішньої політики брюссельського Центру європейських досліджень імені Вілфріда Мартенса.

Таким чином, пропозиція Орбана в Києві висловлює лише його власну позицію, а не позицію Європейського Союзу, переконана експертка. "Наразі думка керівництва Євросоюзу та основних політичних груп, які отримали більшість місць у Європарламенті, полягає в тому, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і що самі українці мають вирішувати, коли і як вони хочуть розпочати мирні переговори з Кремлем", - наголосила Чіолан.

Голос ЄС чи рупор Кремля?

"Мирні пропозиції" Орбана викликали значний резонанс, оскільки вони багато в чому співзвучні інтересам Кремля. А Угорщина - єдина з країн ЄС, яка не лише сама не надає Україні зброю, а й виступає категорично проти цього, намагаючись блокувати усі європейські ініціативи військової допомоги Києву. "Хоча багато європейських лідерів вже здійснили візити у Київ на знак солідарності, Орбан там ніколи не був (від початку повномасштабного вторгнення РФ. - Ред.). Тепер він хоче використати головування Угорщини в ЄС як платформу для мирних пропозицій, які значною мірою вигідні Росії", - вважає аналітик Європейської ради з міжнародних відносин. Андреас Бок (Andreas Bock).

Про те, що угорський прем'єр у Києві намагався просувати російські інтереси, може свідчити й та обставина, що того ж дня, коли Орбан зустрівся із Зеленським, відбувся телефонний дзвінок міністрів закордонних справ Росії та Угорщини, зазначає професор Боннського університету Андреас Гайнеманн-Ґрюдер (Andreas Heinemann-Grüder). "Після нього Лавров (міністр закордонних справ РФ. - Ред.) сказав: "Так, ми теж відстоюємо інтереси угорської меншини в Україні". Виходить, що Угорщина нібито також опосередковано підтримує позицію Росії щодо (як стверджує Москва - переслідування. - Ред.) російськомовних в Україні", - зазначив Гайнеман-Ґрюдер.

Читайте також: Угорщина на чолі ЄС: чого очікувати від її головування

Точчі: У Києві Орбан говорив від імені крайніх правих сил

Але експерти все ж схильні оцінювати "миротворчі" зусилля Віктора Орбана з урахуванням останніх політичних тенденцій, що склалися в Євросоюзі після виборів. Марія Іонела Чіолан нагадує, що 30 червня Орбан оголосив про плани створити в Європарламенті нову правопопулістську групу "Патріоти Європи" "з євроскептичним, антиміграційним та пацифістським порядком денним", і що в Києві він "спробував представити себе як лідер цього неліберального руху, що зароджується в Європі".

З цією оцінкою погоджується і директорка Римського інституту міжнародних відносин Наталі Точчі. На її думку, Орбан оголосив вигідні Москві тези про перемир'я "з наміром створити враження, що він говорить від чийогось імені в ЄС - ймовірно, від імені крайніх правих, чий вплив набирає силу". "Можу припустити, що мета його заяв у Києві пов'язана радше зі сферою пропаганди, ніж із дипломатією, але, як ми знаємо, пропаганда є ключовим елементом у цій війні (Росії проти України. - Ред.)", - наголосила Точчі.