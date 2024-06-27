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Вступ України в ЄС: стали відомі 11 вимог Орбана

Валерій Сааков | Віолетта Чайковська
27 червня 2024 р.

Уряд Віктора Орбана вимагає низки поступок, пов'язаних з мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорців Закарпаття в обмін на вступ України до Євросоюзу.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Уряд Орбана зажадав від України широких поступок в питанні захисту прав і інтересів етнічних угорців ЗакарпаттяФото: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

Стали відомі вимоги влади Угорщини до України в обмін на підтримку її вступу до Європейського Союзу. Перелік 11 вимог уряду Віктора Орбана оприлюднило в четвер, 27 червня, видання "Європейська правда" (ЄП).

Вимоги стосуються питань, пов'язаних з мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорської національної меншини на Закарпатті.

Одним з ключових і найсуперечливіших є пункт про визнання "традиційно угорськими" всіх населених пунктів Закарпатської області, де проживали б етнічні угорці.

Крім того, уряд Орбана вимагає забезпечити там використання угорської мови в усьому освітньому процесі, зокрема й під час інших заходів, зустрічей, засідань, а також у процесі створення іміджу навчального закладу - в рекламі, на сайті тощо. 

Також ідеться про використання угорської мови в офіційному спілкуванні з органами влади на місцевому рівні.

Крім того, в Орбана вимагають гарантованого представництва етнічних угорців у Верховній Раді України з правом виступати угорською мовою.

За даними ЄП, список є "живим", поступово змінюється та уточнюється. Зокрема, щодо політичного представництва угорської меншини уряд Орбана нібито вже почав іти на компроміс. Консультації тривають.

Повернення до ситуації 2015-го в обмін на вступ України до ЄС

Днями угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Україна далека від того, щоб відповідати критеріям вступу та зазначив, що очікує від неї зобов'язання прийняти план дій щодо розв'язання питань меншин.

"У нас є список з 11 пунктів, в якому перераховані нерозв'язані питання, як ми бачимо ситуацію угорської меншини в Україні, і ми очікуємо, що українська влада буде розв'язувати питання у співпраці з представниками меншин у конструктивний спосіб. Найважливішим питанням є структура інституцій меншин, зокрема культурних та освітніх, а також те, що меншинний характер цих інституцій має бути збережений, як це було до 2015 року", - цитує його "Суспільне".

Нинішні вимоги Угорщини не є офіційною позицією Євросоюзу щодо критеріїв готовності України до членства в спільноті, хоча в Угорщині й запевняли, що ЄС схвалив цей перелік вимог до України.

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