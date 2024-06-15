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Угорщина заявила, що ЄС схвалив її умови щодо вступу України

Дмитро Шварц
15 червня 2024 р.

Угорщина домоглася внесення своїх вимог для рамкового документа, що регулює переговори між ЄС і Україною щодо її членства, заявив голова МЗС Угорщини. Ідеться про захист прав нацменшин.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто повідомив про внесення умов Угорщини до документу про переговори щодо вступу України в ЄСФото: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

Угорщина домоглася внесення своїх вимог для рамкового документа, що регулює переговори між Європейським союзом і Україною щодо її членства. Про це ц п'ятницю, 14 червня, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у дописі у Facebook.

За його словами, Угорщина відстоювала позицію, що "дотримання прав національних меншин має бути передумовою будь-якого прогресу", хоч "деякі країни-члени не хотіли чути про цю умову". Втім, додав Сіярто, його держава "дала зрозуміти", що наполягає "на відновленні прав меншин, які віддані збереженню національної ідентичності, користуванню рідною мовою та вивченню рідної мови", тому ці умови потрапили до документа.

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"Після жвавих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі досягнуто домовленості: усі угорські умови включені до рамкового документа переговорів з Україною. Тож тепер ми також маємо в Брюсселі документ про те, що Україна має повернути права, відібрані в угорців Закарпаття за останні кілька років", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 червня оголошено датою проведення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою, що стане офіційним початком переговорів про вступ цих країн-кандидаток до ЄС.

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