Вступ України в ЄС: Макрон закликав почати переговори

Франція прагне ефективного початку переговорів про членство України в ЄС до кінця місяця, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також потрібно завершити створення коаліції військових інструкторів, додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз потрібно розпочати "цього місяця". Відповідну заяву він зробив у пятницю, 7 червня, під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі.

"Франція продовжує підтримувати Україну в усіх сферах, в тому числі на європейському рівні, прагнучи ефективного початку переговорів про членство до кінця місяця", - цитує Макрона агенція AFP. Також, за його словами, Франція хоче "незворотного шляху" до членства в НАТО для України.

Крім того, французький лідер зазначив, що хоче "завершити" створення коаліції військових інструкторів для України в найближчі дні. "Ми використаємо найближчі дні, щоб завершити створення якомога більшої коаліції для виконання вимог України, - заявив Макрон. - Ми хочемо мати коаліцію, і кілька наших партнерів вже дали свою згоду... Ми не самотні".

Також Макрон повідомив, що Франція має намір навчити й оснастити цілу бригаду ЗСУ, еквівалентну 4500 солдатам.

Фонд для реконструкції української інфраструктури

Крім того, Макрон наголосив на важливості проведення "саміту миру" у Швейцарії, назвавши його "кроком до побудови міцного миру", і анонсував створення спеціального фонду з бюджетом у 200 мільйонів євро для реконструкції української інфраструктури.

Зустріч Макрона та Зеленського в Єлисейському палаці відбулася в рамках участі українського лідера у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників з антигітлерівської коаліції у Нормандії.

ЄК вважає Україну готовою до переговорів про членство в ЄС

Нагадаємо, за оцінкою Європейської Комісії (ЄК), Україна виконала всі чотири, а Молдова - всі три умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Наступного тижня розпочнеться дискусія про переговорні рамки. Рада ЄС має узгодити ці рамки одноголосно і розпочати перші міжурядові конференції з обома країнами.

Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС, наполегливо намагається досягти одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ України 25 червня. Адже очікується, що Угорщина, яка перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС 1 липня, висуне заперечення через нібито проблему в Україні зі ставленням до угорської меншини.

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