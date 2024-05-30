ЗМІ: Франція невдовзі може відправити інструкторів в Україну

Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції. Спочатку Париж відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії.

Франція незабаром може відправити своїх військових інструкторів до України, а про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського у країну. Про це у четвер, 30 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву, хоча деякі з його партнерів з Європейського Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів повідомили Reuters, що спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії, перш ніж надіслати кілька сотень інструкторів. За їхніми даними, навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічній експертизі для військових літаків, які надасть Захід. Париж також профінансує, озброїть і навчить українську моторизовану бригаду.

За словами одного з джерел, прогрес щодо домовленостей "дуже просунувся", і "ми можемо чогось очікувати наступного тижня".

Макрон анонсував візит Зеленського у Францію

Президент України Володимир Зеленський має відвідати Францію 6 червня, на 80-у річницю Дня висадки військ союзників в Нормандії, повідомив напередодні президент Франції Еммануель Макрон.

Тоді Макрон також прокоментував заяви Києва про імовірну відправку французьких військових інструкторів в Україну. Він назвав "прикрою, неузгодженою" заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про те, що він підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам незабаром працювати в українських центрах вишколу.

Крім того, Макрон заявив перед журналістами, що українська сторона вже виправила сказане Сирським, тож потреби й надалі коментувати цю заяву немає.

Нагадаємо, у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.