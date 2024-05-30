  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

ЗМІ: Франція невдовзі може відправити інструкторів в Україну

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції. Спочатку Париж відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії.

https://p.dw.com/p/4gS03
Українські військові поблизу Бахмута
Українські військові поблизу Бахмута (архівне фото)Фото: Diego Herrea/AA/picture alliance

Франція незабаром може відправити своїх військових інструкторів до України, а про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського у країну. Про це у четвер, 30 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву, хоча деякі з його партнерів з Європейського Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів повідомили Reuters, що спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії, перш ніж надіслати кілька сотень інструкторів. За їхніми даними, навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічній експертизі для військових літаків, які надасть Захід. Париж також профінансує, озброїть і навчить українську моторизовану бригаду.

За словами одного з джерел, прогрес щодо домовленостей "дуже просунувся", і "ми можемо чогось очікувати наступного тижня".

Макрон анонсував візит Зеленського у Францію

Президент України Володимир Зеленський має відвідати Францію 6 червня, на 80-у річницю Дня висадки військ союзників в Нормандії, повідомив напередодні президент Франції Еммануель Макрон.

Тоді Макрон також прокоментував заяви Києва про імовірну відправку французьких військових інструкторів в Україну.  Він назвав "прикрою, неузгодженою" заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про те, що він підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам незабаром працювати в українських центрах вишколу. 

Крім того, Макрон заявив перед журналістами, що українська сторона вже виправила сказане Сирським, тож потреби й надалі коментувати цю заяву немає.

Нагадаємо, у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.

Сценарії війни: заморожений конфлікт, ескалація чи без змін?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент Франції Еммануель Макрон

Макрон назвав "прикрою і неузгодженою" заяву головкома ЗСУ про інструкторів

Макрон назвав "прикрою і неузгодженою" заяву головкома ЗСУ про інструкторів

Макрон відреагував на заяву Сирського щодо французьких інструкторів. Водночас він наголосив, що Києву слід дозволити "нейтралізувати" російські військові бази, звідки московські війська запускають ракети по Україні.
Політика28 травня 2024 р.
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, Париж, 8 лютого 2023 року

Макрон пообіцяв Зеленському більше зброї "у найближчі дні та тижні"

Макрон пообіцяв Зеленському більше зброї "у найближчі дні та тижні"

У телефонній розмові з Зеленським президент Франції пообіцяв поставити Україні більше зброї у "найближчі дні та тижні". Втім, офіційний представник Єлисейського палацу відмовився уточнити, що можуть включати ці поставки.
Конфлікти14 травня 2024 р.
Армія Франції в Африці

Половина молоді Франції готова воювати за Україну - соціологія

Половина молоді Франції готова воювати за Україну - соціологія

Кожен другий француз віком 18-25 років готовий воювати за Україну, якщо захист Франції вимагатиме цього, свідчить соціологія. Опитування провели до заяви Макрона про можливе розгортання західних військ в Україні.
Конфлікти14 квітня 2024 р.
Більше публікацій