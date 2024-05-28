Макрон назвав "прикрою і неузгодженою" заяву головкома ЗСУ

Макрон відреагував на заяву Сирського щодо французьких інструкторів. Водночас він наголосив, що Києву слід дозволити "нейтралізувати" російські військові бази, звідки московські війська запускають ракети по Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "прикрою, неузгодженою" заява головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського про те, що він підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам незабаром працювати в українських центрах вишколу. Таку заяву Макрон зробив у вівторок, 28 травня, під час державного візиту до Німеччини, передає Reuters.

Крім того, Макрон заявив перед журналістами, що українська сторона вже виправила сказане Сирським, тож потреби й надалі коментувати цю заяву немає.

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Напередодні головком Сирський повідомив після відеоконференції з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, що він уже підписав "документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Він також висловив сподівання, що інші країни наслідують приклад Франції й доєднаються до проєкту.

Однак згодом у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.

Міністерство оборони Франції заявляло, своєю чергою, що це питання вивчається, але не підтвердило розгортання інструкторів в Україні, передає AFP.

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Водночас Макрон переконаний, що Києву слід дозволити "нейтралізувати" російські військові бази, звідки московські війська запускають ракети по Україні. "Нам слід дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки випускаються ракети, звідки ... атакують Україну", - сказав Макрон, якого цитує інформагенція AFP.

Однак Макрон наголосив: "Ми не повинні дозволити їм чіпати інші цілі в Росії, і, очевидно, цивільні об'єкти".