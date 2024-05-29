Зеленський відвідає Францію 6 червня - Макрон

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня і візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 28 травня, під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), пише AFP.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня відвідає Францію з нагоди Дня висадки, прийняти його і тоді поговорити дуже конкретно, щоб оголосити, що ми збираємося зробити ще на підтримку України", - зазначив він.

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Макрон відреагував на заяву Сирського про французьких інструкторів для України

Макрон також відповів на запитання щодо заяви Києва про імовірну відправку французьких військових інструкторів в Україну. Він назвав "прикрою, неузгодженою" заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про те, що він підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам незабаром працювати в українських центрах вишколу.

Крім того, Макрон заявив перед журналістами, що українська сторона вже виправила сказане Сирським, тож потреби й надалі коментувати цю заяву немає.

Нагадаємо, у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.

