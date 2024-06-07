ЄК вважає Україну готовою до переговорів про членство в ЄС

Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, повідомила Єврокомісія. Тепер рішення за Радою ЄС. Тим часом Угорщина засумнівалася в оцінці Брюсселя.

За оцінкою Європейської Комісії (ЄК), Україна виконала всі чотири, а Молдова - всі три умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив офіційний представник ЄК у п'ятницю, 7 червня. Оновлену інформацію про досягнутий прогрес Єврокомісія надала на брифінгу в Брюсселі та більш детально - на засіданні офіційних представників країн Євросоюзу Coreper.

На цьому засіданні не очікується жодних рішень, пояснило DW дипломатичне джерело, близьке до переговорів. За його словами, усну доповідь Єврокомісії взяли до відома, потім учасники обмінялися думками і передали цю тему робочій групі експертів, щоб продовжити обговорення наступного тижня. Саме тоді й розпочнеться дискусія про переговорні рамки. Рада ЄС має узгодити ці рамки одноголосно і розпочати перші міжурядові конференції з обома країнами.

Угорщина засумнівалась в оцінці Єврокомісії

Бельгія, яка головує в Раді ЄС, докладає всіх зусиль, щоб обидві міжурядові конференції відбулися в кулуарах Ради ЄС із загальних питань 25 червня в Люксембурзі, - якщо в цьому питанні вдасться досягнути консенсусу.

Під час дискусії, що слідувала за усною доповіддю Єврокомісії, майже всі країни-члени ЄС погодилися з її оцінкою і попросили Бельгію провести обидві міжурядові конференції до кінця червня, повідомив європейський дипломат.

В оцінці Єврокомісії засумнівалася тільки Угорщина. Її представник висловив низку побажань стосовно переговорних рамок, хоча це і не було темою обговорення.

Міжурядова конференція вважається офіційним початком переговорів про вступ до ЄС. У березні в своєму передостанньому усному звіті Єврокомісія заявила, що Україна завершила два з чотирьох етапів реформ, що залишилися, а Молдова - два з трьох.

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